何守信遇伯樂鍾景輝引薦入TVB 由摔角旁述變金牌司儀 King Sir一個決定改寫何B人生

人稱「King Sir」的鍾景輝於2026年6月3日 離世，享年89歲，消息震驚娛樂圈。鍾景輝一生奉獻戲劇，不僅在舞台劇界留下無數經典，更於電視圈影響深遠，桃李滿門。為悼念這位一代宗師，TVB的特備節目《我們的戲劇大師鍾景輝》，回顧他傳奇的藝術人生。節目中多位後輩分享與鍾景輝的點滴，其中「金牌司儀」何守信更親述當年全因鍾景輝的引薦，才得以踏入電視圈，開展其輝煌的演藝事業。

何守信獲伯樂鍾景輝提擕

節目中，何守信親口憶述了這段跨越半世紀的淵源：「我跟他相識很久了。當時King Sir還在浸會（香港浸會書院），他是負責戲劇科的，我呢，就在體育科擔任助教。」他接著說，某天King Sir突然致電給他，「有一些歐洲買回來的影片，要搵一個人配旁白。我說試一下吧，我懂足球的。」這次偶然的機會，最終成為何守信踏上「金牌司儀」之路的關鍵。他憶述為摔角節目做宣傳片時，意外地被《歡樂今宵》的靈魂人物蔡和平看到。何守信表示：「剛巧當時蔡和平先生，進行《歡樂今宵》的大改革，有一個環節叫『新聞趣事』。佢偶然從摔角的宣傳片裡面，看到有一個叫何守信的人，然後他找我演出《歡樂今宵》，就這樣踏上電視的路。」

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何守信由體育節目旁述變金牌司儀

回顧何守信的演藝生涯，絕對稱得上傳奇，他在1965年畢業於香港浸會書院化學系，曾任職化學公司，其後轉到浸會書院任體育科助教。直到1969年，在鍾景輝介紹下，他加入TVB兼職任摔角等體育節目旁述員，並於1972年正式成為合約藝員，加入長壽節目《歡樂今宵》，一直主持至1987年離巢，翌年移民到加拿大多倫多。何守信因歷年主持多個TVB大型節目，出色的控場能力讓他贏得「金牌司儀」的美譽。

鍾景輝創立藝訓班發掘無數巨星

鍾景輝對香港電視界的貢獻，遠不止發掘何守信一人。節目中提及，當年電視台極度缺乏幕前人才，鍾景輝親自創辦了無綫電視藝員訓練班，為香港演藝界培育了無數巨星，如周潤發、梁朝偉、劉德華等。鍾景輝從美國耶魯大學戲劇學院學成歸來，將戲劇知識和系統訓練帶入香港，奠定了香港影視圈的演藝基礎。

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