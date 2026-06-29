黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴

首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊於2004年與劉永離婚後，將一對仔女養育成人，女兒劉詠詩兩年前結束12年愛情長跑，誕下女兒鄭凱蕎（Eleana）去年補辦婚宴。黎燕珊自女兒劉詠詩出嫁，兒子劉德權（Dequan）在英國修畢犯罪心理學後，終於可以放下心頭大石，迎接人生第二春。黎燕珊自今年情人節大方認愛後，近日偕同新歡高調出席與圈中好友的聚會，大晒甜蜜。

黎燕珊甜笑展幸福

黎燕珊近日與「保險女皇」王玉環各自在IG分享聚會相，同場有郭秀雲及高先電影創辦人曾麗芬等，黎燕珊攜同男友Joseph Cheng出席，二人更穿上「情侶裝」示人。黎燕珊當日穿上粉色襯衫，氣色顯得不俗，而男友則以搶眼粉紅色西裝外套襯女友。

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在席間的大合照中，黎燕珊與男友不時緊靠，一時搭住男友，一時又十指緊扣，黎燕珊全程露出幸福的笑容，做出「讚」和「心心」手勢，猶如熱戀中的少女，黎燕珊「春風滿臉」，完全藏不住再墮愛河的喜悅。而黎燕珊的男友樣貌有點似黎小田。

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黎燕珊仔女長大第二春

黎燕珊於1992年與邵氏出身劉永結婚，是對方的的第二任太太，婚後育有一子一女。黎燕珊於2000年爆出夫妻關係惡化，提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及一對仔女，二人最終在2004年離婚。

62歲的黎燕珊離婚逾20年，去年被好友鍾慧冰踢爆譜「黃昏戀」，黎燕珊當時甜絲絲地承認有「比較close嘅朋友」，直到今年2月14日情人節，黎燕珊分享與男友合照，正式公布戀情。

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