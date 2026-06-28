曾比特閉關造歌回歸招牌慘情作品 MV搵小師妹幫手想加掌摑鏡頭 預告2027挑戰跳唱

曾比特（Mike）到西九龍出席音樂會活動，現場對談分享音樂生活，並即場獻唱作品《CHANGE》，獲大批「爆炸糖」在現場應援。Mike 表示整個6月都在閉關造歌，專心錄音及寫作品，都很久沒見歌迷，若有工作都會出關。

曾比特新歌請到大師合作

他表示正製作本年度第5首歌，前一晚錄音到11點，問閉關可會Lonely？他笑言都有少少孤僻感，笑言心情和下一首新歌相符，是一首慘情歌，「因為收到歌迷DM，很久沒聽到我的招牌慘情歌，同公司溝通過，都覺得適合做一首容易入耳的歌，今次請到大師和前輩合作，加上之前做了2首歌，現在有3首存貨。」至於會否製作MV，Mike表示商討內容中，「導演想我自己演，我推搪中，哈哈！（有女主角嗎？）會有，是公司的女歌手新人，相信會有新火花，因為我們都未見過面。估唔到咁快有師妹，我都仲做緊小師弟！」他又指因歌詞改了，因此MV劇情也想入肉些，因此可能會有被女主角掌摑的畫面，雖然想堵添淒美，但不提倡暴力。

Mike造歌目標完成一半

問到今年計劃，Mike表示一直都想開騷，但前題是作品夠多，因此今年目標是主攻大碟，目標出10首歌，「算完成一半，今年都進入下半年，要追趕進度！（閉關半年？）分階段閉關啦！怕閉關太長，大家會忘記我，到時出歌都無人聽！」他指新歌計劃中，會有合作作曲、填詞的作品，「想繼續做慘情歌、搖滾，都是自己風格、鍾意的作品！（跳唱？）跳唱就不好，等到2027吧，我說的，哈哈！」