日本著名歌手美輪明宏離世 享年91歲 曾為《哈爾移動城堡》荒野女巫獻聲

日本著名歌手、演員及舞台製作人美輪明宏（本名丸山明宏）於本月20日上午9時30分在家中安詳離世，死因為衰老，享年91歲。消息於今日（28日）由其所屬事務所透過官網正式公布，震驚日本演藝界。事務所表示美輪明宏在過去1年已因年事漸高而減少工作，致力休養保存體力；約3個月前身體出現不適後，一直在家靜養。臨終前，他向身邊至親說出「謝謝」，隨即靜靜閉上眼睛，離開人世。

美輪明宏被譽為日本「創作歌手」先驅

美輪明宏1935年生於長崎，幼年親歷原子彈爆炸，見盡人世滄桑，卻以獨特的藝術觸覺及對美學的執著，在日本演藝界留下不可磨滅的足印。他精通古典樂、探戈及爵士，1957年以《Méqué méqué》走紅樂壇，被譽為日本「創作歌手」的先驅，創作了《ヨイトマケの唄》等眾多名曲。此後，他在演唱會、舞台劇、影視及出版等多個領域活躍，並在77歲高齡時首次登上《紅白歌唱大賽》的舞台，一連出戰4年直至2015年，成為首位年逾80歲登上《紅白》的歌手。除音樂外，他亦活躍於舞台劇、影視及聲優工作，曾演出三島由紀夫的電影《黑蜥蜴》、在宮崎駿電影《幽靈公主》及《哈爾移動城堡》中的荒野女巫獻聲。同時，他也活躍於綜藝界，曾長期主持朝日電視台的《Aura之泉》等節目。

美輪明宏喪禮已低調舉行

喪禮及告別式已依本人意願，僅由至親家屬低調舉行。祭壇上擺放了他生前最喜愛的黃色玫瑰，棺木中亦放入了無數歌迷寄來的親筆信函，寄託各方哀思。事務所表示不設公眾悼念會，亦婉拒奠儀及獻花。官網同時公開了美輪明宏生前親筆寫下的留言：「在這個世道生存下去的武器，只有愛的話語。解開這世上一切問題的鑰匙，就是愛。有了愛，戰爭便不會發生。」此番話語重心長。