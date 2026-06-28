馬德鐘兒子跟外籍女友五星級酒店浪漫慶生  Shakila低胸熱褲冧馬在驤  太Sexy曾捲露點疑雲

離巢視帝馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang），完美遺傳了優良基因，擁有超過190cm的高大模特兒身形，加上名副其實的「學霸」背景，一直備受外界關注。日前，馬在驤迎來28歲生日，向來鍾情外籍美女的他，近日與火辣演員女友Shakila在香港尖沙咀一間五星級酒店度過浪漫生日，兩人愛得相當高調，更拍下不少親熱合照大方放閃，曝光了他的最新甜蜜狀態！

馬在驤跟女友酒店浪漫慶生

從最新曝光的照片可見，馬在驤與女友Shakila在尖沙咀的五星級酒店內撐枱腳慶祝，一邊欣賞醉人夜景，一邊切蛋糕。正值熱戀期的馬在驤全程春風滿面，笑容甜到漏，更霸氣地將外籍女友擁入懷中，雙手攬到實一實，顯得愛不釋手，恩愛之情羡煞旁人。他亦在社交平台留言寫道：「28 years later… celebrating with the specialist shark @shakilazab」。

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馬在驤女友超性感上下失守

除了壽星仔心情大靚，其女友Shakila的狀態亦十分吸睛。兩人在酒店房間及餐廳內浪漫慶生，Shakila為這特別日子精心打扮，穿得極之性感。她在餐廳晚餐時穿上一襲低胸連身裙，大方展現豐滿惹火的上圍，身材極之養眼；而在酒店房間內，她則換上超短熱褲，露出一雙逆天長腿，火辣程度爆燈，成功俘虜馬在驤的心。

馬在驤不折不扣學霸男神

除了擁有令人稱羨的高大外型，馬在驤更是一名不折不扣的學霸。他中學時期就讀香港法國國際學校，憑藉游泳專長代表學校赴澳洲雪梨參賽，橫掃8面個人金牌及全場總冠軍。2018年，他飛赴澳洲升讀大學，攻讀難度極高的機械工程課程，並於2022年以一級榮譽（First Class Honours）傲人成績畢業，絕對是才貌雙全。

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馬在驤對外籍美女情有獨鍾

翻開馬在驤的情史，他一向對外籍美女情有獨鍾。他曾與美國女飛魚Marissa相戀，分手後又與同在澳洲留學的芬蘭籍女泳手Carita Luukkanen拍拖，當時媽媽張筱蘭更公開大讚女方，可惜最終仍是分手收場。除了異性緣旺，馬在驤在2022年大學畢業時曾捲入一場「斷背疑雲」。當時他轉發了一張與外籍男性好友的親吻臉頰合照，對方更以「Boyfie」（Boyfriend與Wifey的混合詞）稱呼他。不過爸爸馬德鐘隨後火速護航，澄清當時自己亦在場，兒子與好友只是感情要好在鬧着玩。

馬在驤和Shakila去年戀情曝光

時至去年9月，馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷，正式公開戀情。據悉，身高1米63的Shakila Mohazab是一名演員兼模特兒，曾參演《The Sound Eye》（2022）、《異類崛起》（2021）等多部電影。早前她更與馬德鐘一家三口同行外地滑雪，顯然已融入馬家。

馬在驤女友發生露點疑雲

值得一提的是，Shakila作風大膽，去年在時裝騷活動上更曾引發「露點疑雲」。當日她穿上一襲白色波點單膊短裙，大騷長腿與隱約可見的豐滿上圍，與男友玩遊戲輸了更會叉腰撒嬌，將馬在驤冧得一陣陣。不過，Shakila事後於IG分享活動照片時，其中一張因鏡頭以「高炒」角度拍攝，加上她右手高舉，導致裙子右側疑似失守，出現走光露點疑雲，作風相當惹火。

