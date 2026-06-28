李靄璣自爆囝囝是超級E人好主動 將升讀K1有數間心儀學校 孫慧雪自費7千元撐大仔第4度演出舞台劇

李靄璣（Rikko）、孫慧雪、劉沛蘅、盧宛茵等到尖沙咀出席HOY節目《嫲嫲飯飯》之《給阿嬤的情書》特別場，Rikko帶同媽咪Vivien一齊欣賞，盧宛茵亦帶同活潑的孫仔女，三代同堂溫馨睇戲。Rikko指生仔後，獲媽咪從加拿大回港協助她照顧兒子，自此每年都有段時間在香港生活，談到帶媽咪上節目，她指有問過媽咪及兒子的意願，因家人習慣低調，而節目要在家中拍攝，但媽咪聽後很樂意，認為是一個很好的回憶，又笑言平日兒子雖不睇電視，但也會給他看很多家人們所拍、兒子的影片給他看，他自己看後很開心，而今次節目更有婆婆三代同堂，會是很好的回憶。

Rikko讚囝囝很乖易湊

Rikko老公林奕匡指兒子很好湊，她笑言兒子雖好動但很乖、易湊，相信養成這種好個性是因為家人給予充足陪伴，令他有安全感，是位超級E人，上學會主動牽老師的手。談到與老公及兒子Staycation補祝父親節，她開心指很好玩，但亦考起父母、攰到有熊貓眼，但見到兒子放電後一覺瞓天光亦很開心。談到兒子的好動個性是似她？Rikko指，相信是似公公和舅父，她指爸爸是體育老師，後來更成為校長，而弟弟則是位體育健將，若兒子將來有體育天賦也會裁培他。而兒子將升讀K1，她指已有數間心儀學校，曾任教育界的父母也給她很多建意，因此不擔心。

孫慧雪花5位數為大仔舉行生日會

孫慧雪被問到不帶小朋友一齊睇戲？她指小朋友正值暑假比她更忙碌，今早出門他們都未起身，又怕電影太感人自己喊得太犀利。她指大仔剛剛舉行了第2場9歲生日會，笑指他好幸福，因第一次舉行了VR生日會後，有不少朋友投訴未收到邀請，因此補辦另一場較大型的生日會，約有40人，花費5位數。問明天10歲更盛大？孫慧雪笑言不會，著他長大了自己約朋友去睇戲慶祝，或是勤力一點，陪媽咪一起做KOL工作幫補一下家計。她透露兒子將第4度演出舞台劇，於7月底演出，她已自費7千多元全家出動支持，問演出費幫補一下？她笑言要交學費的，單是買票錢都抵了2張機票，因此暑假沒出遊，加上暑假也是她的KOL工作旺季，收到不少親子、美容和減肥方面的工作。問細仔也要舉行生日會？孫慧雪笑言：「不用啦，他生日才3歲，又無乜朋友。」