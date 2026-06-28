乘風2026丨陳凱琳參加《浪姐7》落敗長文訴心聲 曾沛慈奪冠軍 成團12人名單曝光

內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）昨晚（27日）迎來總決賽，選出最終的12人成團名單，由台灣實力派女星曾沛慈奪得年度總冠軍，以C位順利成團。但作為本季節目中唯一的香港代表陳凱琳（Grace），雖然在舞台上屢創驚喜，卻因落敗無緣晉級，遺憾地未能躋身12個成團席位。陳凱琳在節目結束後，在微博撰長文訴心聲。

浪姐7丨陳凱琳對決戰況激烈

昨晚《乘風2026》總決賽由23位姐姐，分為四大陣營展開激烈廝殺，並由曾沛慈、張月、王濛及孫怡各自領軍，大會又邀請葉童、陳昊宇、王珞丹等7位歷屆元老級師姐助陣。在決賽上半場的團體賽中，張月帶領陳瑤、蕭薔等姐姐以《HEY GIRL》一曲，奪得918分的高票，榮登第一名，並奪下兩個成團席位。曾沛慈率領的團隊緊隨其後，取得905票屈居第二。

至於陳凱琳所在的孫怡隊，以充滿東方韻味的《天空中劃過一道星光》應援，陳凱琳在舞台上與徐潔兒共同吹奏笛子，仙氣打扮加上出色表現令人驚艷，無奈最終僅獲得883票，與872票的得票最低王濛隊，雙雙遺憾未能直接晉級。

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浪姐7丨曾沛慈李心潔高票定勝局

到下半場的雙人演出，曾沛慈與李心潔合唱《會開心的雲》，獲得910分的高票，進一步奠定勝局。隨後兩輪比賽的累計，最終的12人成團名單正式揭曉，包括曾沛慈、李心潔、安崎、張月、蕭薔、葉一茜、王濛、李小冉、孫怡、唐藝昕、范瑋琪及徐潔兒。在個人獎項方面，張月獲選年度隊長，王濛奪得乘風年度人物，李小冉與蕭薔則分別獲頒年度高光人物及年度乘風精神獎。

浪姐7丨陳凱琳展現大將之風

陳凱琳在賽後第一時間更新微博：「三個月前，我踏上了《乘風2026》的舞台，當時我並不知道這段旅程會給我帶來多大的蛻變。這一路走來，無論是在鏡頭前或幕後，都交織著緊張、成長、歡笑、壓力，以及數不盡的愛。」

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陳凱琳記得每一次舞台演出，與團隊的合作表演非常棒的舞台，讓她難以遺忘：「後來的雙舞台，對我來說更是巨大的轉折與成就。我終於有機會以個人身分去唱、去演。」陳凱琳特別感謝隊長王濛，在其還在摸索自信的階段，依然堅定地給予支持。

浪姐7丨陳凱琳獲網民留言打氣

陳凱琳在總決賽的最後舞台上，大膽選用「國風歌曲」：「將這一路所有的夢想與挑戰都融進了歌聲裡。這段旅程教會我的，遠不止舞台上的表現力，更是韌性、團隊精神，以及學會相信自己。」陳凱琳又向所有幕後工作人員、粉絲及家人表達謝意，獲得大批網民留言打氣。

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