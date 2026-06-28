Tiger開騷妹妹Kelly驚喜獻唱兼任鍵琴手 唱《漣漪》被批炒車有壓力：繼續練好啲

MIRROR成員邱傲然（Tiger）昨晚（27日）在旺角舉行一連兩場「Where It Continues Live 2026」，獲師弟ZPOT及Jacky Fan捧場，Tiger細妹Kelly今次亦有擔任演唱會鍵琴手。

妹妹Kelly自彈自唱歌曲《Vase》

Tiger甫開場即大晒結他功架，自彈自唱《Live the way I want》、《吃腐肉的鷹》，成功焫㷫全場氣氛。Tiger跟大家打招呼，當他表示要飲水但發現沒有人有反應，即搞笑指飲水是「表演」，令全場大叫，他又叫不知道規矩的人去問知道的人：「要嗌得好勁、跳得好勁！」Tiger隨後唱出《First Love》、《漣漪》及《寂寞的男人》等歌曲，Tiger妹妹Kelly除了彈琴外，更自彈自唱自己創作的歌曲《Vase》，惹來全場掌聲。

Tiger再開part 2好感恩

Tiger唱完《將冰山劈開》後，他問大家：「熱唔熱呀，我好熱呀！」之後他即除去外套，剩下黑色背心。而唱《相對濕度》時，Tiger就走落台與粉絲作近距離接觸。唱完一連串快歌後，Tiger表示時間過得好快：「咁樣就三個月，三個月前就喺呢度開咗我人生第一次嘅 concert ，估唔到咁快，三個月之後就已經有 part 2，我覺得好似向前行咗少少，真係好值得感恩，尤其係睇完Part 1再睇Part 2嘅你哋，同埋Part 2入嚟睇嘅你哋，令到我哋覺得好幸福。」Tiger之後唱出《由零開始》、《脫兔》等歌曲，最後他以《ALRIGHT》為演唱會畫上句號。

Tiger指妹妹未考慮入行

對於相隔3個月再開Part 2演唱會，Tiger指興奮之餘也會有壓力，因自己的歌不多，但要短時間再開，而團隊也不想跟上次一模一樣，所以要在僅餘時間想一些新的事情，對於妹妹Kelly在台上獻唱自己創作的歌曲，Tiger認為這是一個很好的平台，讓她去表演自己喜歡的音樂，提到經過三個月後妹妹是否有考慮過入行？Tiger說：「佢其實好多自己嘅創作，但係咪要好 official 咁樣擺去一個平台度，要去簽公司？咁呢個我諗佢暫時都未諗到，因為佢仲係一個學習嘅階段，我覺得佢而家嘅狀態，佢自己都自在舒服，所以就俾佢自己讓子彈飛一會。」至於妹妹創作時是否也有問他意見？Tiger笑言不會，因妹妹比自己高階，反而是自己問對方意見，又坦言一直有利益輸送叫妹妹幫自己寫歌，不過妹妹只寫畀自己。而問到今次妹妹是否有酬勞？Tiger笑言這些不是由他負責，自己只提供情緒支援。見Tiger手上有不少紅印，他就表示因為自己攰，所以去了刮痧。

Tiger騷後去旅行休息

Tiger指今次在記歌詞上比上次有進步，但結他方面就差一點，提到他早前在節目中唱陳百強名曲《漣漪》，事後被網民狂批「炒晒車」，Tiger直言剛才再唱此曲有壓力：「梗係有啦！（畀自己幾多分？）分數好相對，一定可以更加好。」至於是否希望為上次平反？Tiger坦言心情沒有上次般緊張，但直認還有很大的進步空間：「自己知自己事，做得唔好就會俾人批評，係好正常，咁就繼續練好啲。」Tiger將於下月3日27歲生日，問到開完演唱會是否會休息和獎勵自己？他指自己真的需要唞唞：「我無論係身體上同心理上都要叉電，（去旅行？）其實已經 plan 好咗，但就唔同大家講我去邊，可能遲啲你哋會知。（帶阿妹去？）佢自己有節目，佢節目多過我。」Tiger又謂父母今晚有來捧場，兩人也看得很開心，不過他笑指父母睇騷都很喜歡喊：「可能佢哋感觸同感動，（你頭先唱《ALRIGHT》係咪都感觸？）每次都會有，尤其係大合唱，又係自己第一首歌，一定會有感動，同（音樂總監）天衡一個對望都明白係得來不易，好感恩！」