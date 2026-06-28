陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛

林敏驄前妻陳伶俐再婚後，專心相夫教子，享受闊太生活，已淡出幕前多年，但其社交平台近期卻出現異動，因而被傳離婚。陳伶俐最近突然將IG上與現任老公、新加坡著名華商胡嘉烈的後人劉頌銘的恩愛合照刪除，只餘下多年前的舊照，令人猜測二人的婚姻是否亮起紅燈，傳出婚變疑雲。

陳伶俐去年曾傳婚變

1996年落選港姐陳伶俐，自再婚後生活相當低調，不過近來卻因她在網上的小舉動而惹來離婚揣測。她早於去年1月慶祝48歲生日時，已因上載一張獨照，並配上「世事無常」及「鼓勵自己」等字眼，當時已一度傳出婚姻觸礁。但同年4月陳伶俐與老公劉頌銘結伴欣賞謝霆鋒的演唱會，隨後7月又大晒為兒子慶祝11歲生日的全家福，以實際行動粉碎謠言。

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近年潛心修佛的陳伶俐，不時在社交平台分享佛學心得，曾公開自拍照，並引述佛教經典《金剛經》中的名句「應無所住而生其心」，意指面對世間萬物應保持內心不執着。相片中的陳伶俐散發着從容和善，印證「相由心生」的說法，心情似乎未有受到外界揣測影響。

陳伶俐入行兩年嫁林敏驄

現年49歲的陳伶俐於1996年參選港姐後加入TVB，其後與著名音樂人林敏驄結緣，二人在1998年結婚，陳伶俐為林敏驄誕下兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。可惜陳伶俐與林敏驄的婚姻只維持10年，於2008年離婚。陳伶俐於2012年迎來第二春，閃嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘，二人婚後育有一子劉駿浠（Marengo），陳伶俐之後過豪門少奶生活。

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陳伶俐老公劉頌銘為富商胡嘉烈後人

陳伶俐的第二任老公家境顯赫，劉頌銘是新加坡著名華商胡嘉烈的後人。胡嘉烈早年自白手興家，於1935年在新加坡創辦企業，隨後發展成南洋巨商，家族生意版圖橫跨印尼、馬來西亞、英國、香港及加拿大等地。胡嘉烈生前熱衷於辦學，更與陳嘉庚、胡文虎齊名，被譽為「辦學三賢」。在龐大的家族財力支持下，劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地。

陳伶俐獲奶奶贈1.5億豪宅

陳伶俐婚後居於山頂布力徑的超級獨立屋，該豪宅背山面海，室內面積高達3,000呎，更附設過千呎的戶外花園，盡享無敵海景。陳伶俐與老爺奶奶同住，據悉婆媳關係融洽，陳伶俐曾獲奶奶送贈市值高達1.5億的新加坡豪宅作為禮物，足見受夫家疼愛。

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