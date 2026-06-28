周潤發雨中手持「相機界勞斯萊斯」街拍 韓國粉絲街頭捕獲偶像只敢遠觀朝聖

周潤發（發哥）已入行逾半世紀，縱橫影壇多年，有無數經典作品，早年憑電影《英雄本色》更風靡亞洲，紅到去韓國。近日有韓國網民在香港的街頭捕獲周潤發，興奮撰長文透露見到周潤發的經過，吸引不少網民關注。

周潤發氣場強大

該名韓國網民在Threads上分享遇見周潤發的難忘經歷，興奮地稱呼周潤發為心目中「永遠的大哥」，又指周潤發是《英雄本色》裡的傳奇。該名韓國網民自爆今次已是約第10次遇見周潤發，雖然只是遠遠看著偶像，未上前打擾，但大讚周潤發氣場極強，靚仔程度不輸當年。

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照片中見到周潤發貫徹一向的穿衣風格，黑色運動背心並揹著斜背包，並戴上黑色口罩，手持一部疑似是「相機界勞斯萊斯」哈蘇（Hasselblad）907X機身的專業相機，當時正沉醉於拍攝雨中的香港街頭景致。網民揚言若再有緣相遇周潤發，打算鼓起勇氣向周潤發詢問可否一同拍照。

周潤發被指似韓星

對於韓國網民巧遇周潤發，掀起大批韓國網民留言表示羨慕，同時分享自己昔日遇見周潤發的奇遇。有網民憶述自己年輕時曾見過周潤發，至今仍對其強大氣場記憶猶新。也有香港網民大讚：「發哥好型，淨係睇啲韓文我以為係韓仔」、「發哥個身材無得頂，個小腿靚到」。

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