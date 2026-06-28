82歲「桂神」黃興桂現身加國精靈講波中氣十足 人生超傳奇曾歷「三狼案」喪父妻遇空難

82歲的「金句王」著名足球評述員「桂神」黃興桂（Peter），近年已甚少露面。最近適逢世界盃舉行，前TVB主持容羨媛（Fion）在其開設的YouTube頻道《容容Fion親子頻道》，拍片帶網民到加拿大溫哥華的PNE Fan Fest，親身感受當地濃厚的睇波氣氛，影片見更見到黃興桂出現。

黃興桂重出江湖

容羨媛難得在加拿大邀請黃興桂出鏡，更再次大談波經。黃興桂已經有一段時間沒有在香港評述足球，但全程對答中氣十足，精神飽滿完全未見老態，講起足球更是滔滔不絕，霸氣與魄力完全不減當年。

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在訪問中，黃興桂與當地的體育記者Brian（左腳）分析今屆世界盃的戰況，當被問到心水冠軍隊伍時，黃興桂眼光獨到，沒有選擇大熱的西班牙、阿根廷或法國，反而力撐「三獅軍團」英格蘭。黃興桂又爆料著名騎師老友「雷神」莫雷拉，對自己所屬的國家隊巴西的表現並不看好，更引述雷神估計，巴西隊今屆「去到八強已經要行人止步」。

黃興桂人生大起大跌

曾留學美國的黃興桂人生大起大跌，父親黃應求為熱愛足球之商人，同時是1959年震驚香港社會的「三狼案」、遭綁架並撕票的受害者。黃興桂於1982年要為世界盃擔任旁述工作，未能陪太太Elane到美國旅行，沒料到太太在美國新奧爾良遇上空難，從此陰陽永隔，黃興桂多年來未有再婚。

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