崔宇植巴黎時裝周捲「種族歧視」風波 黑人粉絲控訴遭刻意無視 網民貼片反駁：現場太混亂

憑《屍殺列車》、《上流寄生族》走紅的韓星崔宇植日前現身巴黎男裝周，出席代言品牌時裝騷，期間卻鬧出種族歧視風波，引發網上爭議。事緣昨日（26日）一名黑人女性在網上發布影片，聲稱她在時裝騷舉行現場試圖向某男星索取簽名，卻被對方故意無視，而此人正是崔宇植。

崔宇植遭黑人女粉斥「唯獨不給我簽名」

該名女子在片中說道：「我在巴黎時裝周上經歷了最糟糕的事情。我不是那種遇到奇怪或不舒服的情況就輕易說『這是種族歧視』的人，但這次的情況太奇怪了，我的手現在還在發抖。」該女子透露當時她帶來了海報和標語牌，特地為喜歡的演員打氣。然而，她聲稱對方甚至沒有和她對視，並斷言：「他給其他人的東西都簽了名，唯獨沒有給我簽，然後就走了。」

最令她氣憤的是，自覺被對方差別對待：「當然，我一開始就沒抱甚麼期望。就算他不給我簽名，我也不會在意。讓我不理解的是，他特意走到我面前，卻只給其他粉絲簽名。那一刻，我周圍的粉絲都安靜了下來，氣氛尷尬極了。我當時也想，『這是怎麼回事？』，我只知我是那裏唯一的黑人。」及後她又在騷後派對見到該名男星，但為怕對方誤會她跟蹤他就走到對面馬路，她說：「感覺他好像在說，『你不配待在這裏』，或者是『你不能做我的粉絲』。說實話，我到現在都不知道為甚麼會這樣。如果是因為我是黑人，那我又不能改變我的膚色，對吧？」

崔宇植曾表態反對種族歧視

雖然片中女子在自己臉部打了格仔，亦沒有顯示該男星的正面，但有網民認出片中男星是崔宇植。有網民為崔宇植講好話，表示「他不可能給每個粉絲簽名」，但亦有人直指「這是種族歧視」。不過有網民對比當日其他片段顯示當時崔宇植有回應其他黑人粉絲，並指現場場面混亂，崔宇植只是隨機簽名，並沒刻意歧視誰。更有人指出2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸致死事件爆發期間，崔宇植曾在社交平台表態反對種族歧視。