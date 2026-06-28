楊紫瓊老公Jean Todt揭拍拖19年忽然結婚之謎 曾任法拉利總裁大談與車神舒密加關係

內地知名主持人金星在其YouTube頻道《Jin Xing Official》的最新一期節目中，訪問了奧斯卡影后楊紫瓊的老公、法拉利（Ferrari）前任總裁尚·陶德（Jean Todt）。在這次深度訪談中，尚·陶德不僅分享了他與楊紫瓊長達19年的愛情故事，還罕見地提及了他與「車神」米高舒密加(Michael Schumacher)的深厚情誼。

尚·陶德承諾楊紫瓊亡父會結婚

尚·陶德在訪問中透露，他與楊紫瓊於2004年6月4日在上海相識，並在短短一個多月後的7月26日便向她求婚。然而，兩人直到2023年7月27日，即相識後的第6992天，才在日內瓦正式完婚。

為何愛情長跑近20年才步入禮堂？尚·陶德解釋，主要原因是兩人事業都極為繁忙。但他強調，他曾向楊紫瓊的拿督父親楊建德承諾過一定會結婚，最終兌現了這個諾言。談及愛妻，尚·陶德充滿愛意，並表示他最喜歡楊紫瓊主演的電影是《昂山素姬》（The Lady）。

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尚·陶德談與車神舒密加革命情感

作為法拉利車隊的前掌舵人，尚·陶德回憶起那段崢嶸歲月，形容當時的日子「非常艱難」。他於1996年力主簽下當時已是兩屆世界冠軍的舒密加。尚·陶德坦言，舒密加的加盟至關重要，因為車隊不能怪罪車手，必須專注於把賽車和引擎做到最好。

兩人的合作並非一帆風順。在經歷了1997年至1999年連續三年在最後一場比賽中與冠軍失之交臂的挫敗後，車隊當時甚至傳出要解僱尚·陶德的謠言。對此，舒密加堅定地表示：「如果他走，我也走。」 這份信任與支持，最終造就了法拉利從2000年到2004年的五連冠輝煌歷史。談及舒密加後來的滑雪意外，尚·陶德語氣沉重，但表示他「仍在戰鬥」，並透露自己至今仍是舒密加「Keep Fighting」基金會的成員。

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楊紫瓊對前夫潘迪生女兒視如己出：

金星大讚尚·陶德可信賴

在整個訪談中，尚·陶德展現了他對數字的敏感、對工作的熱情以及對人性的深刻洞察。金星用一個中文詞「靠譜」來形容他，意指他是一個值得信賴的人。

離開賽車界後，尚·陶德投身於公益事業，擔任聯合國道路安全大使，並將自己的經歷與理念寫入《The Silent Pandemic on the Road》一書，旨在喚起全球對道路安全的重視。他認為，人必須保持「飢餓感」，對生活充滿好奇與熱情，才能不斷前進。

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