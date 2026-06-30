7月電視劇推介｜95小花虞書欣、孟子義對撼 日韓男神小栗旬、南柱赫回歸

踏入7月，終於迎來暑假，外面熱辣辣，最適合在家煲劇！在2026年的7月，中日韓都紛紛推出看家之作，包括日本男神小栗旬翻拍的《氣體人第一號》，而韓國歐巴南柱赫則攜《鬼謎東宮》回歸。而當中最矚目的，絕對是兩位內地兩位95小花虞書欣以及孟子義對打！下文為您精心整理10套7月必看電視劇清單，包括劇情大綱、必看亮點與播放詳情。 撰文：多莉

7月電視劇推介：虞書欣、陳靖可《燦如繁星》

內容簡介：虞書欣與陳靖可帶差生逆風翻盤

心理學博士林晚星（虞書欣 飾）歷經人生變故後，選擇回到家鄉宏景任教，在這裡邂逅實力頂尖的資深教練王法（陳靖可 飾）。二人攜手接手一群被外界貼上「墊底差生」標籤的少年。林晚星捨棄傳統刻板的管教模式，以溫柔且先進的「自由式教育」，耐心引導少年們重建自信、塑造獨立人格，教他們與自我和解、熱愛生活、勇敢追尋心中所愛。最終這群不被看好的少年突破自我、逆風翻盤。

《燦如繁星》由虞書欣以及陳靖可主演。

看點：虞書欣轉型演高智女性

虞書欣過往在螢幕給予觀眾的形象多以甜妹為主，而在《燦如繁星》中，她飾演清冷高智的心理學博士林晚星，與她以往的角色大相徑庭，引發市場對她轉型的討論和期待。除此之外，劇集直面青春困境，將目光聚焦在一群「差生」中，刻畫普通學生的青春掙扎與蛻變，從墊底落後到勇敢追夢，勢引起共鳴。

開播時間＋播放平台

播出時間：2026年7月5日

線上看平台：愛奇藝

集數：34集

7月電視劇推介2：孟子義、何與《百花殺》

內容簡介：孟子義孖何與守護盛世天下

滅門之女顧青梔以西北郡主沈沒和（孟子義 飾）的身份甦醒歸來，從驕矜邊疆玫瑰蛻變為冷情羅剎郡主，誓要自主人生。東宮太子蕭華雍（何與 飾）表面病骨破碎，實則胸有丘壑，6歲遭暗算後蟄伏多年，暗中布勢朝堂。二人奉旨聯姻，從相互試探到生死相託，攜手懲姦除惡，終成彼此最深的靈魂知己，共同守護了海晏河清的盛世天下。

《百花殺》7月9日開播！

看點：孟子義、何與二搭盡顯默契

二人曾在《金庸武俠世界》中合作，飾演經典的江湖情侶角色「黑風雙煞」上演不少的虐戀橋段。而是次在《百花殺》中，二人上演雙強博弈，孟子義化身朝廷執棋人，何與則是「白切黑」太子，他們不但是情感上的靈魂知己，更是權謀戰場上最強的盟友，令人期待二人的默契表現。

開播時間＋播放平台

播出時間：2026年7月9日

線上看平台：WeTV

集數：36集

7月電視劇推介3：李棟旭、金慧峻《殺人者的購物中心》第2 季

內容簡介：李棟旭與金慧峻華麗反擊

延續第一季的結尾，智安（金慧峻 飾）正式接管叔叔進灣的地下武器商店「協助殺人」。隨後，她與「死而復生」的進灣（李棟旭 飾）聯手，向殘酷的國際僱傭兵組織「巴比倫」發起猛烈反擊。

最強叔姪檔回歸！

看點：原班人馬回歸

在《殺人者的購物中心》第2 季中，李棟旭與金慧峻繼續化身最強叔姪檔，勢要向「巴比倫」復仇，而當初保護智安的金海娜以及金民均閃亮回歸！除此之外，第2季更加入新成員，日籍韓裔演員玄理將飾演「巴比倫」東亞分部的傭兵隊長「Q」，而岡田將生則飾演 Q 的弟弟兼共同隊長「J」，他們的加盟勢為劇集添加觀看性。

開播時間＋播放平台

播出時間：2026年7月

線上看平台：Disney+

7月電視劇推介4：南柱赫、盧允瑞《鬼謎東宮》

內容簡介：南柱赫與盧允瑞聯手破局

在一個架空古代王朝中，東宮是人人避之不及的受詛咒之地。擁有穿梭靈界能力的具天（南柱赫 飾），與身懷秘密的宮女姜生（盧允瑞 飾）奉國王之命攜手合作，一同揭開籠罩在世子宮中的詛咒之謎。

《鬼謎東宮》將在Netflix播出。

看點：南柱赫時隔3年拍電視劇

韓國男神自2023年的《非法正義》後便入伍，而《鬼謎東宮》則是他退伍後的首播作品，自然是令粉絲期待不已！而他今次合作的女演員盧允瑞雖然年僅26歲，但卻是公認的實力派，今次亦是她首次踏足古裝劇，將與南柱赫有不少火花四溢的對手戲，令人期待不已。

開播時間＋播放平台

播出時間：2026年7月17日

線上看平台：Netflix

7月電視劇推介5：朴恩斌、梁世宗《毛骨悚然的戀愛》

內容簡介：朴恩斌與梁世宗聯手破案

因陰陽眼而飽受失眠折磨的酒店財閥繼承女（朴恩斌 飾），遇上了一位為了解決未結案件而四處奔波、偏偏又極度害怕鬼魂的王牌熱血檢察官（梁世宗 飾）。二人攜手揭發隱藏在社會各處的惡行，並在辦案過程中發展出充滿火花又爆笑的戀愛化學反應。

《毛骨悚然的戀愛》由朴恩斌與梁世宗主演。

看點：男女主設定具反差感

有別於傳統愛情劇的男強女弱設定，《毛骨悚然的戀愛》是完全相反。朴恩斌首度飾演高冷、冷艷的財閥女霸總，在預告中，她氣場全開，毫不出戲；而梁世宗則是飾演見到鬼魂就嚇到花容失色的王牌檢察官，該角色反差感十足，勁考演技！除此之外，配角陣容同樣豪華，由新生代男神邕聖祐飾演表面溫柔紳士、實則暗藏野心的酒店代表，他與女主的互動，同樣有睇頭。

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播出時間：2026年7月18日

線上看平台：Netflix

集數：12集

7月電視劇推介6：梁詠琪、陳妍霏《聰明鎮》

內容簡介：梁詠琪帶陳妍霏闖聰明鎮

一位單親母親何麗芬（梁詠琪 飾）帶着因大學落榜的女兒趙佳琦（陳妍霏 飾）來到一處升學率較高的神秘小鎮「聰明鎮」尋求機會，然而這座小鎮卻擁有着催化慾望的魔力，隨著不明的事件逐漸發生，「聰明」的秘密也隨之浮現……

《聰明鎮》7月28日開播！

看點：梁詠琪首拍台劇 陣容矚目

影視唱歌雙棲發展的梁詠琪，首度領銜主演台劇《聰明鎮》並化身一位單身媽媽，令粉絲期待萬分。除此之外，劇集的演員團隊星光熠熠，小S的大女許曦文飾演蛞蝓少女、金馬獎最佳新演員陳妍霏飾演女兒，陣容華麗！值得一提的是，漫畫原著的作者伊藤潤二親自監修，揭開台灣升學小鎮詭異面紗。

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播出時間：2026年7月28日

線上看平台：Netflix

7月電視劇推介7：黃寅燁、李惠利《給你夢想》

內容簡介：李惠利與黃寅燁久別重逢

實現夢想後歸來的「天才電影導演」禹秀彬（黃寅燁 飾），與早已忘卻夢想、每天為生計奔波的外景記者朱伊在（李惠利 飾）。兩人在闊別 15 年後命運般地重逢，重新面對當年共同懷抱夢想時留下的那部「未完成的電影」，並再次譜寫青春時期尚未結束的初戀愛情故事。

《給你夢想》將開播！

看點：李惠利時隔5年回歸浪漫喜劇

《給你夢想》是女主角李惠利暌違5年再度回歸浪漫喜劇，她飾一位因被現實打擊而放棄夢想的記者，雖然今次是她首度與黃寅燁合作，但二人在預告中的眼神對視以及曖昧氛圍，當中的化學反應令人期待。而且劇集圍繞着「夢想與現實」的課題，對於現今的年輕人或曾對現實妥協的上班族而言，一定很有共鳴。

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播出時間：2026年7月13日

線上看平台：Viu

集數：12集

7月電視劇推介8： 小栗旬、蒼井優《氣體人第一號》

內容簡介：岡本賢治追查「氣體人」

在一次電視直播中，發生了一起前所未有的謀殺案：一名男子突然膨脹爆炸。兇手是「氣體人」（內田雅樂 飾），他可以隨意將身體化為氣體，並能穿透任何障礙。他預告的一系列謀殺案，彷彿在嘲弄警方的封鎖線，刑警岡本賢治（小栗旬 飾）追查到底。

《氣體人第一號》7月2日開播。

看點：超豪華明星陣容

劇版的《氣體人第一號》是東寶與Netflix的首次合作，更是集結多位日本一線演員參演。日本男神小栗旬飾演刑警、蒼井優飾演記者甲野京子，廣瀨鈴與林遣都則飾演一對網紅兄妹，雖然「氣體人」是由新人內田雅樂飾演，但他是一位名符其實的「星三代」，其外婆是日本國寶級影后樹木希林，父親則是影帝本木雅弘，在如此光環下，令人期待內田雅樂的表現。

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播出時間：2026年7月2日

線上看平台：Netflix

集數：8集

7月電視劇推介9：佟大為、王佳佳《昨夜將至》

內容簡介：佟大為與王佳佳絕對反擊

麵館老闆韓東（佟大為 飾）與妻子林美月（王佳佳 飾）表面過着平淡生活，實則各自背負秘密。林美月昔日夜場身份「李榮珍」遭舊識玲姐勒索，韓東隱藏20年的往事亦隨神秘人復仇逐步揭開。舊友孫海濤步步設局，令夫妻陷入危機。原來韓東當年一時懦弱，間接毀了高中同學趙曉琪的人生；林美月與姐妹阿妹追查下，更扯出權勢滔天的孫家黑幕。二人從被動防守轉為絕地反擊，最終扳倒孫家，讓罪行曝光。然而塵埃落定後，他們也因過往過錯及復仇越界行為，雙雙入獄服刑。

《昨夜將至》在愛奇藝播出。

看點：實力戲骨同台飆戲

《昨夜將至》雲集佟大為、任重、馬蘇等實力派演員，他們細膩演繹出角色的多層情緒，對手戲張力十足，觀賞度極高。除此之外，劇集聚焦在小人物對抗龐大權勢，爽感與壓力並存，普通夫妻對抗一手遮天的孫家勢力，從被拿捏、被勒索、被威脅，到咬牙反擊、步步破局，絕地翻盤的過程緊張刺激，看得過癮又揪心。

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播出時間：2026年6月24日

線上看平台：愛奇藝

集數：12集

7月電視劇推介10：李國毅、姚淳耀《成名在望》

內容簡介：李國毅破綁架案

高中好友陳志偉（李國毅 飾）、羅冠豪（姚淳耀 飾）、魏欣妤（蔡亘晏 飾），十多年後在一場重大綁架案中，以警察與被害人身份重逢。當年閃耀的青春回憶與真摯友情不在，取而代之的是陌生與謊言。隨着陳志偉偵辦案件企圖幫助魏欣妤救回丈夫時，卻一步步墮入歹徒的計謀。一場精心策畫的復仇，同時揭開十八歲那年三人心中深藏的真相。

《成名在望》將於7月25日播出。

看點：李國毅、姚淳耀時隔13年再交手

李國毅與姚淳耀在早年曾在校園劇飾演室友，時隔13年二人再合作，主演《成名在望》。而劇集的取材更是轟動一時的「香港富商綁架案」，歹徒在隧道內換車躲避警匪追緝、頻繁更換窩藏地點等細節均完美還原。為了力臻完美，劇組特邀曾參與《相撲聖域》、《殺手寓言 2》的日本知名攝影指導直井康志跨海合作，盡顯誠意。

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