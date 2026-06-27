XODIAC快閃來港辦見面會 港人成員SING、LEO預告出廣東歌 望進軍啟德開騷點名想同MIRROR合作

韓國男團XODIAC成員SING（麥駿昇）、LEO（李傲賢）、LEX及HYUNSIK今日（27日）出席「X-BLISS專屬時刻」限定見面會，旋風式快閃香港與粉絲近距離互動，吸引過百粉絲清晨守候排隊支持。四人作為組合「美聲小分隊」，即席於現場演唱歌曲《Your Voice》，實力唱功讓樂迷尖叫不絕；更親自挑選粉絲上台玩遊戲，競猜團員喜愛的食物、顏色與服飾等偶像常識並送贈獎品。

HYUNSIK與LEX想試食蛋撻與奶茶

XODIAC四位成員在活動上接受訪問，來自香港的SING與LEO則充當隊友翻譯，總隊長LEX代表團員感謝粉絲為見一面特意從清晨開始等候，希望大家全程享受見面會。LEO透露僅快閃數天，今晚便會起行返回韓國，未有太多時間帶隊友遊覽，SING隨即笑指：「本來想帶佢哋食雞煲！但原來行程安排咗食飯地方，最後食咗燒乳豬同燒味。」HYUNSIK與LEX則笑言想試食蛋撻與奶茶的香港經典組合。SING昨晚趁世界盃單獨低調地到商場觀看球賽，笑指仍被粉絲認出：「都有幾位粉絲見到，有打招呼，但冇一齊影相。」

XODIAC聞施可瑩離世感婉惜

香港成員SING與LEO透露公司一直有意以小組形式推出廣東歌，雖然未有確實日期：「但因為最近有好多香港活動，希望可以有更多推廣，然後我同LEO做一首出嚟畀大家。」SING更直指渴望在啟德主場館開騷：「我哋去韓國嗰時好似未起好，希望可以喺度開，坐滿場館五萬人！」若與香港偶像合作，SING則想與另一男團同台：「最想係同MIRROR合作，大家都係男團，應該可以擦出唔同嘅火花！」

XODIAC此前來香港宣傳時，曾接受早前因癌症離世的韓語主持人施可瑩（Lillian）訪問，SING失落地表示知道Lillian離世消息，感到婉惜：「佢當時訪問我哋真係好開心，帶畀我哋好多歡樂。希望佢嘅屋企人、朋友可以度過難關。我哋都希望送上祝福。」