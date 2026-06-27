陳茵媺為單人婚紗照惹誤會致歉 陳豪賺錢全部上繳奉老婆為CEO 爆三子女用錢概念大不同

陳豪和陳茵媺（Aimee)今日（27日）夫妻檔到中環出席「財富管理博覽2026「財富+」星級發佈會」宣傳活動。早前Aimee在網上貼出單人婚紗照慶祝結婚13周年，因為陳豪冇影而傳出婚變傳聞。問Aimee下次上載相片到網上會否小心些，不要只上載單人照？Aimee全不知情，並即說：「很對不起，（老公要解釋事件？）喺咩！我好似有寫Flash Back。」陳豪說：「人們不會看文字只會看相片，我有跟他們說周年慶祝我們是一齊，但他們不相信。」Aimee笑言：「下次我在相片上寫Flash Back。哈哈！」二人又分享理財心得，陳豪表示，男主外女主內，老婆就是家中的CEO，他説：「男人賺錢，將錢全拿返屋企給老婆，句號。哈哈！」掌握家中財政大權的Aimee指，大部份花費用在3個子女身上，最重要取得平衡，她表示，子女要學好東西，又要食，有時要去旅行。始終有3個小朋友，因此管理家中財政必須要考慮得謹慎，也要考慮儲蓄成份，不能只顧花錢。

Aimee跟子女學中文

談到小朋友興趣，Aimee指長子雖已屆中一階段，但仍在摸索學習方面的興趣，她說：「當然有學習緊數學和中文，這些是媽媽我的興趣，我中文好叻，哈哈！（中文欠佳令你有遺憾？）對，所以想他們中文好些。」她笑指自己已很努力，但仍有很多中文字未學懂，因此希望小朋友在語文基礎上要打好。興趣方面，陳豪透露長子近日學打冰上曲棍球，女兒剛剛面試學音樂劇，他說：「又唱又做戲。（唱歌，超越你？）我攞過獎呢！哈哈！（平日會在家中模仿你做戲？）其實沒法模仿，我跟女兒說尤其做歌星，你有幾多膽識在幾多人面前唱歌，你唱得好的話你膽色就越大，越多人聽的話你便會越享受，是一種自信心的表現，看你肯下幾多苦工和時間訓練去提升技術。」

陳豪夫婦一直灌輸應使得使

現時子女已經長大了，問到可有將自己的舊作品給他們欣賞？二人均表示，沒有，現在長子開始愛看外國的警匪片及一些動作和槍戰片，Aimee指，遲些便可以看爸爸的警匪片了。陳豪感到孩子們將來鍾意什麼也好，自有他們的世界，作為家長的會鼓勵他們尋找自己的夢想，但最重要是鍾意那件事便要咬緊牙根去做。至於小朋友們的理財觀念，Aimee表示，一直有灌輸應使得使，不可以一次過將錢用盡，購買每件物品之前都要考慮，但三個孩子各有不同的理財概念。陳豪即時分享三個孩子的用錢概念，長子很慳，很鍾意格價，會選擇性價比最高的購買，不過Aimee則說：「站在他身邊，等他盤算真的要等很久。」陳豪指，二子比長子更慳，他的概念就是最平，有時因為平買了很多東西回家沒用，便變成垃圾，但他主力是儲錢，Aimee透露，二子曾問過她，可否用自己的利是錢來做定期存款投資。女兒則是一個有錢便花光的人，不過Aimee解釋，女兒是一個不會諗便使了先，但她很好，會用錢買東西給哥哥一起吃，但她花光錢之後便會不開心，陳豪則說：「女兒的做法，正正是看到我們生活在這世界最緊要開心。哈哈！」

陳茵媺自認保守派主力定存

問到Aimee的投資取向？她表示，自己是個保守的人，會將錢投資在定期存款收息會較好。問她可否透露生日及結婚周年時老公送了什麼禮物給她？Aimee笑言：「不說給你知，（買了一個很貴的手袋給你嗎？）不講了，其實不是一定要買東西，他工作那麼忙沒有時間，可以一起吃一餐飯或有私人時間已經很難得。」問他們今年可有時間二人世界旅行？陳豪表示，拍完劇之後便會。