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IU前男友張基河爆再譜「叔姪戀」 認戀細18歲尹可而 網民驚訝只比「未來外母」大5年

影視圈
更新時間：20:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-27 HKT

曾與韓劇《21世紀大君夫人》女星IU（李知恩）相戀四年、現年44歲創作歌手張基河，今日（27日）被爆出與細18年女星尹可而（又譯：尹佳怡）正在熱戀中。「叔姪戀」消息曝光後，張基河與尹可而所屬的經理人公司迅速證實傳聞，承認：「兩人確實正在交往」，大方認愛的態度獲得網民祝福，據悉二人已拍拖超過兩年。

張基河3年前因節目結識尹可而

據韓媒《MyDaily》報道，張基河與尹可而結緣於2023年的綜藝節目《SNL Korea》，張基河當時以主持嘉賓的身份參與節目錄影，尹可而則是該節目的固定班底。二人在合作過程中，發現彼此對音樂與電影有著深厚的共同興趣，逐漸變得熟絡並擦出愛火。

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由於張基河與尹可而交往期間十分低調，鮮有在公開場合出現，但私下在社交平台有互相追蹤，而身邊的親友早已知悉二人拍拖。尹可而過往曾在節目中大方分享理想型，希望能遇上長相清秀、溫柔又謙虛的對象，才華洋溢的張基河，似乎是其擇偶條件的人選。

張基河細尹可而母親5年

不過現年只有26歲的尹可而，曾在2024年攜畫家母親一同出演實境節目《我獨自生活》，曝光其位於江原道華川的屋企。尹可而在節目中透露，母親生於1977年，與知名主持全炫茂同年，尹媽媽只與1982年出生的張基河相差5年，令張基河與「準外母」尹媽媽之間超近的年齡差距，引起網民關注。

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張基河於2003年出道，憑樂團「張基河與臉孔們」在韓國獨立音樂界奠定地位，2018年樂團解散後，張基河繼續以獨立歌手身份活躍於娛樂圈。在感情方面，張基河最為人熟知是於2013年撻著細11歲的IU，二人於2017年分手。IU於2021年底被爆與男星李鍾碩相戀，二人拍拖4年屢傳情變。

尹可而入行7年

而事業正值上升期的尹可而，出身自首爾藝術大學戲劇學系，於2019年透過電影《善熙與瑟琪》出道，近年接連參演《我的完美秘書》、《莎拉的真偽人生》及《臥底高中》等影視作品。

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