劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好

已故一代洪拳宗師兼著名功夫片導演劉家良侄仔、曾有TVB「御用二世祖」之稱的劉永健，近年轉戰內地飲食界發展，雖然淡出幕前多年，但依然在小紅書和抖音等社交平台相當活躍，不時分享生活點滴，試過在小紅書拍片大呻老闆唔易做，遭員工當面發脾氣兼劈炮，引起網民熱議。日前劉永健在小紅書拍片怒轟銀行，因留言幾乎一面倒狠批，最後急急將影片下架刪PO。

劉永健爆粗狂轟銀行職員踩香港落後

劉永健在影片一開始已經爆粗狂轟銀行職員，事緣他的銀行卡到期，當日一早去了銀行更換，辦理期間女職員要求他核對當初登記的英文地址，但劉永健表示因早已搬遷，未能提供完整的舊地址，被女職員以「系統資料必須一字不差」為由拒絕，劉永健稱可提供身份證亦不得要領，結果怒火中燒的劉永健說：「有好多人話香港服務態度唔好，香港落後，我親身感受到。我去台灣，我敢講全中國，台灣素質（質素）係最好。」影片引起網民熱議。

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劉永健炮轟銀行職員不懂變通

聲稱要嬲爆要發洩的劉永健在影片中炮轟銀行女職員不懂變通：「我講中文地址畀佢，佢話唔得，因為我嗰陣填嘅係英文地址，OK，呢個係冇錯嘅。我就略略噏咗英文地址，但係唔係詳細。佢話唔得，一定要正確，入面顯示乜嘢，一粒字都唔可以錯。咁我話我唔記得，我畀身份證你啊。佢話冇用，唔得，一定要地址。如果唔係就換唔到卡。我話可唔可以唔寄畀我，我四日後返嚟呢個支行（分行）。嗰個女職員話唔得，唔可以擺喺度。我話我移咗民，唔係喺香港住㗎，我冇咗現有嘅地址，佢冇辦法，寄唔到。我話即係冇用啦。我話我張香港身份證嚟做咩？香港身份證係做咩？身份證係要證明你嘅身份啊嘛。原來而家係唔需要睇身份證㗎啦，淨係要你個地址，同埋呢一位女職員係完全冇諗過點樣去幫呢一位客人去解決問題。」後來有另一位男職員接待：「呢位男職員嘅態度好好，佢真係好用心去幫助我點樣去解決到呢個問題，但係冇辦法，你嘅銀行制度就係咁，冇得變。」

劉永健越講越嬲批評香港落後

劉永健越講越嬲，竟然批評香港落後：「我以前好相信香港銀行呢個體系好好，但係點解佢會變成咁樣嘅呢？即係有身份證都係冇用嘅。即係你要我取消你個戶口先至得，係咪先？即係我會覺得你作為一個服務性行業，你要想辦法去幫助到你嘅客戶啊嘛，啱唔啱啊？你客戶而家唔係香港住，喺第二度住，呢張銀行卡你就唔可以再用㗎啦？唔可以有返張新嘅銀行卡㗎啦？我覺得好奇特，即係、即係我好嬲，我好愛香港呢個地方，點解會變成咁樣㗎？所以你唔好話，有好多人話香港服務態度唔好，香港落後，我親身感受到。我去台灣，我敢講全中國，台灣素質係最好。我去咗好多次台灣，但每一次去到去台灣，佢都係畀你感覺到佢嘅服務好。你一落飛機，啲人就對住你笑，服務好，市民好，你唔識路問人，佢會帶埋你去㗎。如果唔係好遠嘅地方，佢帶佢會帶埋你去。唔知點解香港會變成咁。而家，我心痛。冇嘢嘞，多謝你哋聽我講。」

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劉永健幾乎一面倒被網民狠批

影片在網上瘋傳，劉永健幾乎一面倒被網民狠批，有人說：「係你自己問題，自己住嘅地方連地址唔記得？唔記得英文，連中文地址都唔記得？有中文地址可以翻譯成英文。」、「搬咗或者移咗民自己冇改地址，又唔記得個舊地址，又冇攞新嘅住址證明來改地址，跟住XX人。」、「你講得啱香港好落後，你快啲走啦。」、「嗰個職員都好盡責喎，佢都係保護個客戶啫，而家有好多騙案。」、「移左民？外國？ 內地係外國？」、「又話好愛香港 跟住又走去移民？」、「銀行雙重認證不嬲都有！ 你最初嘅英文地址， 填返係一模一樣。 銀行根本冇錯。 只係核實程序上必須要。 正如你簽名唔對就算係你本人佢都要求你再簽啦。」、「呢個好笑嘅小紅書讚台灣最好。」、「大家係咪無睇到最後， 佢係話香港唔好但台灣好好。」、「一間銀行，做嘢梗係要穩陣啲㗎啦，如果咁輕易就搵張卡畀你，啲資求求其其對，問心嗰句，你睇見咁都未必會信心啦係咪啊？」、「間銀行服務唔好就話香港落後，思想完全冇邏輯。」最後劉永健急急將影片下架刪PO。