Katy Perry推新歌《Watch It Burn》暗黑回歸 MV變「半人半蠍子」獲樂迷好評 狂埋彩蛋控訴前度奧蘭多

美國樂壇天后Katy Perry前年推出專輯《143》卻引來劣評如潮，主打單曲《Woman's World》甚至未能躋身Billboard細碟磅前50名。事隔2年，Katy挾着新歌《Watch It Burn》強勢回歸！周四發布該新歌MV後，其火爆憤怒兼恐怖的拍攝手法更大獲樂迷好評，有粉絲甚至在MV中找出大量跟其舊愛奧蘭多布林（Orlando Bloom）有關的彩蛋，疑似「憑歌寄意」，向前度作出控訴。

Katy Perry宣告「把自己放第一位」

在《Watch It Burn》這首歌中，Katy唱到她通過告別一段長久的感情來重獲新生，歌詞寫道：「今晚就是今晚，我點燃一根火柴，把它用力扔到身後，我要試着原諒和忘記，點燃一支香煙，看着它燃燒」、「我會得到我應得的……我終於把自己放在第一位了」，單看歌詞已覺字字是不甘和怨懟。MV劇情則描述Katy一開始被囚禁在醫院中，她伺機搶車逃脫，途中她已變成一隻半人半蠍子的生物，並驅車往鬧市中大肆破壞。她首先放火大燒報攤，粉絲發現報攤擺滿向「阿爾法男」（愛話事、自信且侵略性強的男性）致敬的雜誌，雜誌名稱叫《阿爾法》（ALPHA）、《煤氣燈》（GASLIT，這裏暗示Gaslighting媒氣燈效應，意指以心理操控別人，令受害者產生自我懷疑）；雜誌的標題則是「5種方法來武裝你的無能」、「她根本沒在聽」、「如何激到你的伴侶發癲」。最妙是其中一本雜誌的封面，跟奧蘭多早年拍下的《DETAILS》雜誌封面頗為相似，封面男模樣貌亦有一、兩分似奧蘭多。更抵死是有雜誌寫上封面男模名叫Jersen Turner，名字靈感疑似來自奧蘭多在《魔盜王》系列中的角色Will Turner。

而且有粉絲發現MV中Katy所駕駛的越野車型號，跟奧蘭多一款心愛越野車的型號為主要競爭對手，更是認證了今次Katy擺明針對奧蘭多！另外，被破壞的街上有一間古董店名為「時間會證明一切」，店內電視螢幕上顯示着「突發新聞：不要輕信你聽到的一切」，旁邊還有一個寫着「讀懂新聞標題背後的含義」的標語，看來是Katy想澄清之前有關她的流言蜚語。