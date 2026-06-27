劉沛蘅被獎座砸中成面血 怕毀容醫院不斷大哭 黃淑蔓望28歲前登上紅館開騷

劉沛蘅（Hilary）、黃淑蔓（Feanna）於活動上受訪，Hilary上周於家中意外被獎座砸中，幾乎破相令粉絲震驚，她請外界放心，傷口已在復原當中，但亦即場還原事發過程：「我喺書架下面玩緊電話，突然個獎跌落嚟，我當堂成面血！以為自己毀容！」幸好當時有家人在場，馬上嘗試止血與冰敷，並立刻送院救治：「傷口有3.5cm長，冇數縫幾多針，但要分三層縫針。依家過咗一個禮拜已經拆線，基本上唔痛，如果拉扯到感覺就好似損咗咁。」表示獎座原來來自節目《膠戰》，只是節目裡獲得的最佳主持獎，「兇手」則是一對雙胞胎小貓，但由於分不清兩貓樣貌，因此沒有發怒。

劉沛蘅被護士一舉動超尷尬

Hilary透露幸好受傷未有重大工作，因此沒有影響演出機會，但距離完全復元仍需要時間：「好彩頭髮遮得到，要一兩年先會冇疤痕。本身半邊面瘀晒，好彩散到瘀！」Hilary表示以目前醫療科技不擔心會永久留痕，無奈地笑指：「唉！真係無啦啦整撻瘌！」卻自爆另一件尷尬事件，在入院後因害怕毀容不斷大哭，護士為她止血同時默默拭去眼淚：「我係咁喊，心諗死啦毀容喇！最後情緒穩定返，護士先話佢認得我，好尷尬！」

黃淑蔓練聲樂片瘋傳

劉沛蘅與黃淑蔓同月同日生日，Feanna慶生時分享一段七情上面、練習聲樂的片段引起瘋傳，她笑言是唱聲樂基本表情：「感謝粉絲好善良冇放大我個樣！（有更多珍貴片段？）呢條已經最高清最誇張！但我畀化妝師睇完，係咁狂笑，笑到我冇晒自信，但係都照分享啦。」Hilary則大讚Feanna其實素顏與化妝都沒有分別。談到生日願望，Feanna希望平安健康之餘，渴望實現多年來想登上紅館的願望：「十幾年前已經許願！（有入紙申請？）要睇公司安排，想有自己嘅個人騷，一步一步慢慢嚟。已經由21、25歲到27、28歲，希望28歲上到紅館，唔得再慢慢推遲。」