傅明憲book定餐廳支持下月開放寵物入內 8月出發非洲探訪大猩猩 挑戰原始森林密切監察伊波拉疫情

傅明憲（Gigi）、劉沛蘅（Hilary）、黃淑蔓（Feanna）、徐㴓喬、陳葦璇及曾傲棐今日（27日）出席「SPCA x HKJC愛協貓貓夏日祭」開幕禮，Gigi攜同愛犬琪琪（Kiki）與現場一眾貓狗互動，向社會大眾推廣對貓隻福利的關注。傅明憲受訪時坦言光陰似箭，擔任愛護動物協會會長已經長達23年，樂見社會不論在意識及法例上對動物權益大增，更對7月9日起1000間食肆允許動物進入處所室內措施感期待，認為將為市區面貌帶來重大改變，自己亦會在實施首日親身支持：「已經打電話預約緊餐廳，連續九至十一號都想去！因為我有隻15歲嘅老狗心臟有事，佢喺室外會頂唔順。」

傅明憲已聘護林員帶路

在本地動物權益外，傅明憲透露將於8月底與兩位好友出發往非洲盧旺達探訪大猩猩，旅程超過一星期，需要深入崎嶇難行的原始森林：「已經聘請護林員為我哋沿路用大刀開路去搵，一來黑猩猩係野生，二來要搵銀背大猩猩，搵到族長就搵到成個家族。唔係好刺激，我睇咗好耐紀錄片。希望可以近距離見到，再等佢哋行埋嚟接觸。」然而Gigi表示對旅程亦有所擔心：「因為有伊波拉疫情，疫區跨越剛果、烏干達，有紅色旅遊警示，同大猩猩棲息地有重疊。」將密切留意疫症控制事態發展。