張馳豪街頭Busking失準解畫：狀態差靠鍾柔美急救 周嘉洛自爆「金城安」或遭寫死

周嘉洛、張馳豪（Aska）與吳偉豪（Ricco）出席劇集《飛常日誌II》「飛常精英與眾同賞最終章」活動，作為劇集《飛常日誌II》年輕接班一輩，三位受訪時周嘉洛明言恨再繼續拍攝：「直頭需要第三輯，Aska要取代洪永城、Ricco要取代徐榮，我就梗係要取代馬國明啦！」Aska在劇中輕鬆幽默一面獲觀眾大讚，他坦言過去如警察角色與情景較嚴肅未發揮到另一面：「今次生活化、輕鬆，我想學嘉洛咁行搞笑路線㗎！真係要拜師跟佢學！」時常留意周嘉洛的小短片與廣告，讚歎究竟如何想得到有趣笑點。

周嘉洛吳偉豪不捨《愛．回家》十年默契

《愛．回家之開心速遞》即將完結，據新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》最新消息指，周嘉洛與吳偉豪均不會過渡至新一輯。周嘉洛表示準備迎接不同工作磨練，但亦感到不捨：「會好唔捨得滕麗名，同埋仲有朱凌凌（吳偉豪飾）！大家夾咗十年，交換一個眼神已經知道對方諗咩，再出返去好難搵到呢種默契。」吳偉豪亦覺得公司會作出最適當的安排，騰空的檔期亦似乎有相應工作，亦不擔心失去固定角色影響收入：「唔會去諗搵多定搵少嘅！」周嘉洛亦表示直至今日仍在拍攝《開心速遞》，角色『金城安』退場結局未明，更笑指：「大家仲掙扎緊，究竟寫唔寫死佢呢？《愛．回家》嘅世界咩都有可能發生！可能會同『朱凌凌』變成一對或者分開都唔定！」

張馳豪失準承諾勤練補救

張馳豪早前於中環海濱為《飛常日誌II》街頭演唱宣傳期間，未能準確隨音樂入歌被網民批評唱功，Aska解釋指當日狀態不佳：「前一晚凌晨喺茂名打完籃球比賽趕返嚟，唔太舒服、其實都未好返晒。」幸好即場在鍾柔美指點下成功完成演唱：「首歌喺套劇之後好耐冇唱，要堅持繼續唱先得。」