宋宛穎為周吉佩獻出「第一次」 面貼面瘋狂NG：差啲掂到嘴 女團MYNT第一首新歌預計7月尾推出

宋宛穎昨晚（26日）以《單眼皮愛大眼睛》MV女主角身份到尖沙咀出席周吉佩的新歌MV首播會。她透露，拍MV期間為了入戲而要求導演在現場不停播《單眼皮愛大眼睛》這首歌，在現場她也不停唱着這首歌，更表明已經提議吉吉拍個合唱版。

宋宛穎獲吉吉讚演出專業

吉吉大讚她拍攝MV時演出專業，她多謝吉吉讚賞，在現場她才醒起，自己為吉吉獻出了第一次，更被對方搶先在自己女團的首個MV前推出，她說：「這次是我入行以來第一次拍MV、第一次跟男仔拍那麼多親密戲。」她指MV中有不少溫馨浪漫場面，有面貼面超近距離畫面，近到差點便掂到嘴，因此瘋狂NG，她說：「因為拍攝的房間沒有冷氣，還要穿上長褸，熱到我們暈。」她表示，吉吉應承為她惡補唱歌，問到有否報名跟對方學唱歌？她說：「應該免費送我幾堂，哈哈！（你教他跳舞！）可以，他教我唱歌，我教他跳舞，之後請我做他的演唱會嘉賓，下首歌最好一齊合唱。哈哈！」此外，宋宛穎透露，所屬的女團MYNT的第一首新歌《Turn My Magic On》預計7月尾前推出，MV已在拍攝中，同時亦已為第二首新歌籌備中。