朱敏瀚開腔闢謠剖白與陳曉華屬和平分手 戴祖儀崩牙意外願「肉償」代「以牙還牙」

朱敏瀚（朱仔）與戴祖儀（Joey）出席劇集《飛常日誌II》「飛常精英與眾同賞最終章」活動，戴祖儀上次宣傳活動上被朱仔錯手用咪高峰撞崩門牙事件，Joey表示缺角之處尚未請牙醫處理，但獲得不少牙醫主動聯絡提出免費治療，更馬上大讚朱仔善良兼溫柔：「佢係個負責任嘅好男人！話出資幫我整返好啲牙。」

朱敏瀚事發當時非常驚慌

朱仔表示當時非常驚慌，事後看到發生過程時：「真心好內疚，我負咗一個女仔隻牙。」已介紹自己的牙醫為Joey治理，費用將全數負責，但又隨即開玩笑想用砂紙為Joey磨平門牙缺口。Joey則表示缺損任置並不明顯，對進食沒有影響：「但我試過食雪糕會痺，好似有敏感牙齒咁。」笑指若唱歌表演不佳則會歸咎朱仔：「肉償啦！諗唔到點以牙還牙！」

朱敏瀚唔介意和陳曉華合作

朱敏瀚早前自爆與陳曉華分手，女方亦回應彼此只剩下同事關係，朱仔解釋指二人沒有不歡而散，未料外界報道方向：「已經告一段落，希望大家都健康、工作順利。（尚有合作機會？）唔介意再合作，未來係點冇人知。」

朱敏瀚為拍戲打腫手背只屬小事

至於是否已經走出失戀陰霾，朱仔直言：「由年頭開始，不斷做運動就已經去返好好嘅狀態。」透露目前專心拍攝劇集，已拍攝新劇長近一個月，更參與武打戲份，左手手背更明顯有腫塊：「拍打戲拍到今朝七點收工。（手背受傷？）好小事。（負責甚麼戲份？）畀人打同打人都有。依家同工作拍緊拖，已經正常返晒！」