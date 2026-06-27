周吉佩新歌MV舉行首播會獲劉威煌撐場 預告與宋宛穎推合唱版 被老婆叫「賤人」竟大讚好夾？

周吉佩（吉吉）今年推出的第一首新歌《單眼皮愛大眼睛》昨晚（26日）在尖沙咀舉行MV首播會，多位好友包括顏志恒、余宗遙、劉威煌、張彥博、涂家堯及李泇霖等，加上粉絲合共二百多人到場。他指出，新歌與他自己有關係，因他一直想推出與自己有關係的歌曲，他說：「我的特徵不是完全單眼皮，我是內雙眼皮的，這首歌是講述兩個很不同性格的人走在一起相處，怎樣去互補不足和幫助對方。」

吉吉否認是自肥

被指找宋宛穎做MV女主角自肥？吉吉否認是自肥，並解釋與宋宛穎在公司活動中相識，透過今次合作與她深入認識之後，才發覺她外表感覺比較斯文，他說：「但一齊拍攝時卻被她帶領住，完全與我估計的不同。」問到是否自己要求拍攝MV時要很甜蜜？他指MV中有甜蜜鏡頭但沒有親吻，他說：「是我本人意思，（你怕被老婆斬頭？）無需有親吻鏡頭，如果我的小朋友見到會有問題，我要跟他們交代，他們睇到一定會問我點解不找媽媽拍，這樣我便可以跟他們說，我的工作不是每次都要媽媽去做。」

吉吉鍾意直接

早前在節目《夫妻肺片》中，吉吉沾沾自喜在電話中要求老婆，講多次他的好處，周太突然搞笑大叫：「佢讚得多就會囂㗎喇，你啲賤人！」問到事後有可被老婆鬧？吉吉笑指，不用回家，她在電話中已經鬧了哈哈！其實大家可能誤會了以為她很惡，因為我沒有表露過自己對她的態度給大家看，我們從來不會稱呼對方老公老婆，他說：「當時我打個凸，她講完那刻，我心想，你都幾識製造話題俾劇組，其實我未聽過她這樣稱呼我賤人，但我們是比較直接，相處也是這種模式，等於我首新歌所寫，原來對方可能比較直接的一面。但有好多人覺得好似不甜蜜，我立場與她就是很夾，因為我好鍾意直接，不喜歡對方𠱁我或講好說話奉承我。」

吉吉讚宋宛穎唱歌底子好

問他可有打算跟宋宛穎製作一首合唱歌？吉吉表示，這要看她的意思，但他與宋宛穎拍了一些片段，將會上載到網上，當中包含二人合唱這首新歌，他說：「我們會有合唱版本，因為她跟我說在唱歌方面很有興趣，大家可以有機會多些合作，以她沒有學過唱歌，底子是非常好，否則不能加入女團，她跳舞又好，（你可以教她唱歌？）她有問我，因她很想自己進步多些，有機會有時間可以隨時分享下，已經叫了她報名。哈哈！」