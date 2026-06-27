喬寶寶家族傳統印度裝賀妹50歲 四代同堂全家福曝光 胞妹超搶鏡驚艷網民

印裔的喬寶寶在香港長大，多年前為兒子成長，舉家移民蘇格蘭生活，有工作才返港。喬寶寶不時在社交平台分享分活照，又會公開家人的照片，繼靚女二家姐後，喬寶寶近日上載多張與母親及姊妹的合照，慶祝胞妹50歲生日。

喬寶寶全家穿印度傳統服飾

喬寶寶連日來多度更新IG，上載一家人為妹妹慶祝生日，當中見到有四代同堂大合照，樂也融融。喬寶寶與家人穿上色彩鮮艷的印度傳統服飾，對著鏡頭展露燦爛笑容。枱上見到有生日蛋糕與甜點，雖然簡單卻幸福。

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喬寶寶為妹妹拍影片

喬寶寶同時分享為妹妹拍攝的影片，感性地寫道：「人生的每一個階段都是新的開始。50歲不是變老，而是變得更加成熟、堅強與睿智。最精彩的人生篇章，依然在前方等待著妳去書寫。」喬寶寶感謝妹妹一直以來為家庭的付出與關懷，並祝福胞妹的未來充滿陽光與喜樂。

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喬寶寶又藉機分享對親情的感悟：「兄弟姊妹最緊要和平共處，同心同步，互相關愛護，幸福大道由家開始鋪路，親情永遠係最珍貴嘅寶庫。」喬寶寶認為一家人應和氣生財，珍惜相聚的時光。

喬寶寶家中排行第三

喬寶寶在家中排行第三，有兩位姐姐和一位妹妹。喬寶寶與太太育有兩子，大兒子Inderpal更已成家立室，並育有一子一女，讓喬寶寶的家庭版圖不斷擴大，如今兒孫滿堂的喬寶寶，盡享天倫之樂。

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