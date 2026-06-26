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李玟CoCo離世屬醫療疏忽？  遺囑執行人告醫生、救護員　二姐李思林急發律師聲明

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-26 HKT

48歲華語天后李玟（CoCo）2023年7月5日在香港薄扶林瑪麗醫院驟逝，家屬至今未公開確切死因，但近來她的遺囑執行人Wang Fang Chi Frances，對當時時負責治療的精神科醫師、救護員、香港消防處提出民事訴訟，主張醫療疏忽，對此李玟二姊Nancy（李思林）發表律師聲明，盼望外界尊重家屬隱私。

李玟遺囑執行人提民事訴訟

李玟遺囑執行人針對精神科醫生、救護員提出民事訴訟，指過程涉嫌疏忽，另稱救護員當年救治時未妥善盡到醫療照護義務，香港消防處則因雇主責任，因此被列為共同被告。

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李思林：給家人一些空間

針對李玟死因以及遺囑執行人提告一事引發網友熱議，她的二姊李思林表示已進入司法程序，相關細節無可奉告，昨（25）日發表律師聲明，呼籲社會大眾避免上傳、轉載案件細節，亦勿發表誤導性評論或洩露家人資訊，並盼望外界給予尊重，讓事件能妥善處理，「謝謝大家的關心，亦希望可以尊重律師的提議，讓司法程序順利進行，亦給家人一些空間」。案件目前已排定今年12月7日進行核對列表審核聆訊。

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【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

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