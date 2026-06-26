村上虹郎涉家暴女友被送檢 坦承犯案：我確實讓她受傷了 新劇下月首播或受影響

憑《今際之國的有栖》走紅的男星村上虹郎近日驚爆曾涉家暴，29歲的村上虹郎今日（26日）遭日本警視廳依涉嫌傷害罪送檢。他涉於2024年在東京都澀谷區住所，多次對當時交往的女性施暴，導致對方重傷，包括毆打對方臉部、拉扯頭髮、將對方頭部撞向窗戶等等，導致女子傷勢需超過一個月才能痊癒。警方表示今年接獲受害女子報案後展開調查，村上虹郎在接受警方調查時，坦承犯案：「我確實讓她受傷了。」

村上虹郎因《今際之國的有栖》受關注

村上虹郎是知名演員村上淳與歌手UA的兒子，2014年憑藉河瀨直美執導的電影《第二扇窗》出道，之後陸續演出《解憂雜貨店》、《孤狼之血LEVEL 2》、《東京復仇者2 血腥萬聖節篇》等多部電影，並曾獲日本電影學院獎優秀男配角獎肯定，近年則因《今際之國的有栖》中的苣屋駿太郎一角，受到全球觀眾關注。

村上虹郎新劇首播或受影響

2016年，村上虹郎拍攝日劇《作樂英才》期間被爆出對飾演女學生的女演員開玩笑、郁手郁腳，後來演變成性騷擾風波。他亦曾於2023年因身心狀況不佳，退出舞台劇《新世紀福音戰士：彼方》演出並暫停演藝活動。當時父親村上淳受訪時曾透露，若身為演員缺乏應有的態度，未來恐怕會走向毀滅，如今這番話再度受到外界討論。此外，村上虹郎主演的東京電視台新劇《Strange：伊藤潤二的令人難眠奇妙故事》預定於下月3日首播，預告昨日才曝光。如今村上虹郎涉家暴醜聞，未知對劇集首播會否有影響。



