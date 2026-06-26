李嘉欣遇「死亡燈光」最新狀態惹熱議  零濾鏡生圖被指顯老  粉絲護航：70年生已很不錯

被譽為「最美港姐」的李嘉欣，自1988年摘下后冠以來，其美貌與氣質一直是城中佳話。剛慶祝56歲生日的她，近日在中環一家米芝蓮星級中餐廳用餐時，與總廚的合照被放上網路，意外引發網民熱烈討論。

李嘉欣到中環星級餐館用餐

從總廚分享的原相機照片中可見，李嘉欣為慶祝生日精心打扮。她蓄着一頭淺金色的波浪卷髮，上半身穿著一件精緻的白色花朵上衣，外搭一件大地色的針織外套，下半身則配搭一條飄逸的淺綠色紗裙，整體造型充滿層次感。在沒有美顏濾鏡的鏡頭下，李嘉欣的真實膚況一覽無遺，眼角及臉頰上可見些許歲月留下的細紋，但依然無損其標緻的五官。

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李嘉欣「氣血感覺不好」？

然而，這張照片卻在網上引發了兩極的評價。許多網民將焦點放在她的新髮色和衣着上，認為這身打扮讓她顯得比平時蒼老。有留言指出，可能是因為餐廳現場的燈光昏暗，導致她的金髮在鏡頭下看起來像白髮，加上髮色偏淺，讓她顯得「氣血感覺不好」、「被抽乾了一樣」。部分網民直言：「呢個髮色根本唔適合佢」、「漂亮的女人不適合這種髮色，顯得五官沒有精神，深色最顯氣質」。對於她的穿搭，也有人表示不解：「不懂穿搭，真浪費了衣服浪費了美貌」。

李嘉欣照片未有打燈影響狀態？

不過，也有不少網民為李嘉欣平反，認為以56歲的年紀，能在原相機下維持如此狀態，已經相當出色。有網民理性分析：「冷知識：李大美人是70年生，比在座可能很多媽媽年紀都還大。所有人都會老，原相機保養成這樣已經很不錯了。」更有人指出照片的拍攝環境是關鍵：「這照片沒有打燈，沒有足夠的光線拍照是會放大缺陷的，紋特別明顯。」

餐廳負責人向李嘉欣幽默認錯

照片的發布者也收到了網民的逗趣回應，有人開玩笑說：「你能把她拍好看點不」，他則幽默回覆「我錯了」；更有人笑言：「你發完這張照片她不會再光顧了」。

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