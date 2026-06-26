朱栢康為黃奇斌MV擔任男主角 見人頭分身驚呼嚇人
更新時間：19:59 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:59 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:59 2026-06-26 HKT
朱栢康早前應邀為「金曲獎音樂製作人」黃奇斌的全新單曲《揣無自己彼單純的心》擔任MV男主角。幕後製作班底並找來台灣著名導演殷振豪和施宥全執導，朱栢康MV中以一個貪婪男人的亡命故事為軸，偷走的不只是名利與錢財，更是以「阿斌人頭」為形的才華象徵，三者共同指向專輯核心命題《虛華的夢想是一支刀》。連他親眼見到那顆極度逼真的人頭分身時，都忍不住驚呼十分嚇人。
朱栢康宜蘭大雨追逐戰激發本能
朱栢康較早前完成了《周處除三害》動作導演洪昰顥的首部作品《即刻刺殺》的拍攝，笑言正式踏上動作演員之路；談及這次MV的拍攝體驗，朱栢康坦言，今次在宜蘭拍攝大雨加上極速追逐的雙重壓迫下，那種慌張與恐懼幾乎不需要刻意演繹，反而讓他發揮出最直接、最本能的狀態，是一次難得的純粹體驗。朱栢康透露，8月底即將投入另一部台灣電影《五聲槍響》的前期籌備。
最Hit
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
2026-06-25 12:24 HKT
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
2026-06-25 21:22 HKT