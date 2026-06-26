朱栢康為黃奇斌MV擔任男主角 見人頭分身驚呼嚇人

朱栢康早前應邀為「金曲獎音樂製作人」黃奇斌的全新單曲《揣無自己彼單純的心》擔任MV男主角。幕後製作班底並找來台灣著名導演殷振豪和施宥全執導，朱栢康MV中以一個貪婪男人的亡命故事為軸，偷走的不只是名利與錢財，更是以「阿斌人頭」為形的才華象徵，三者共同指向專輯核心命題《虛華的夢想是一支刀》。連他親眼見到那顆極度逼真的人頭分身時，都忍不住驚呼十分嚇人。

朱栢康宜蘭大雨追逐戰激發本能

朱栢康較早前完成了《周處除三害》動作導演洪昰顥的首部作品《即刻刺殺》的拍攝，笑言正式踏上動作演員之路；談及這次MV的拍攝體驗，朱栢康坦言，今次在宜蘭拍攝大雨加上極速追逐的雙重壓迫下，那種慌張與恐懼幾乎不需要刻意演繹，反而讓他發揮出最直接、最本能的狀態，是一次難得的純粹體驗。朱栢康透露，8月底即將投入另一部台灣電影《五聲槍響》的前期籌備。