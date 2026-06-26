Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱栢康為黃奇斌MV擔任男主角 見人頭分身驚呼嚇人

影視圈
更新時間：19:59 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:59 2026-06-26 HKT

朱栢康早前應邀為「金曲獎音樂製作人」黃奇斌的全新單曲《揣無自己彼單純的心》擔任MV男主角。幕後製作班底並找來台灣著名導演殷振豪和施宥全執導，朱栢康MV中以一個貪婪男人的亡命故事為軸，偷走的不只是名利與錢財，更是以「阿斌人頭」為形的才華象徵，三者共同指向專輯核心命題《虛華的夢想是一支刀》。連他親眼見到那顆極度逼真的人頭分身時，都忍不住驚呼十分嚇人。

朱栢康宜蘭大雨追逐戰激發本能

朱栢康較早前完成了《周處除三害》動作導演洪昰顥的首部作品《即刻刺殺》的拍攝，笑言正式踏上動作演員之路；談及這次MV的拍攝體驗，朱栢康坦言，今次在宜蘭拍攝大雨加上極速追逐的雙重壓迫下，那種慌張與恐懼幾乎不需要刻意演繹，反而讓他發揮出最直接、最本能的狀態，是一次難得的純粹體驗。朱栢康透露，8月底即將投入另一部台灣電影《五聲槍響》的前期籌備。

最Hit
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
11小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
7小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
11小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
6小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
8小時前
粵菜酒家搶客新招！每晚6點後小菜全單免加一 揚言「對抗通縮風暴」
粵菜酒家搶客新招！每晚6點後小菜全單免加一 揚言「對抗通縮風暴」
飲食
8小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
8小時前
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
生活百科
9小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
2026-06-25 21:22 HKT