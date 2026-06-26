李駿傑Jeremy新歌《黑蛇傳》妖力全開 MV全實景四華麗造型 陳蕾Serrini王雙駿三強聯手打造

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前剛完成首次主演的音樂劇《大象的告別式2.0》後，馬上回歸歌手本位推出新歌《黑蛇傳》，同時重塑Jeremy獨有的冶艷風格，「妖」力全開震懾樂迷聽覺及視覺感官！新歌更邀得兩大唱作女強人陳蕾與Serrini攜手打造，王雙駿編曲與監製，三強聯手為Jeremy度身訂造天衣無縫的新作，含金量極高！

李駿傑自爆跟陳蕾合作經過

Jeremy親解新歌創作過程，原來早於去年已密鑼緊鼓籌備，可謂慢工出細貨！他說：「其實一直以來都想跟陳蕾合作，但檔期一直對不上，恰巧去年10月出席徐浩婚禮時坐在陳蕾身旁，當然要把握機會向她邀歌，才促成這次合作。當時我已跟陳蕾透露過要以黑色的蛇做主題，講述一個復仇的故事，大概是被拋棄或被背叛之後的一種復仇心態，然後再跟填詞的Serrini討論，因而衍生出《黑蛇傳》。」Jeremy續說：「其實這首歌是說一條黑蛇的『自我意識』，到底我是不是大家口中的人呢？抑或是成為了別人而已？大家可以當作是《半》之後，他找到自己的另一『半』，接受了自己的另一『半』，繼而變成那一『半』去告訴大家，『黑色的我 萬世入流』，希望呈現出這樣的感覺！」

李駿傑直言難唱僅次《活》

Jeremy直言《黑蛇傳》的難唱程度僅次《活》，加上久未遇上一首自己覺得好玩的歌曲，所以在錄音時要多花功夫，並說：「幸好這首歌給予我充分空間去玩，而且甫聽到曲風便覺得是一首相當Jeremy的歌，雖然難唱但玩得開心！在錄音時，我會幻想如果是陳蕾會怎樣演繹呢？所以可能大家會在新歌中發現一些陳蕾的痕跡，同時滲入我自己的味道，融合成全新的感覺。事後也有給陳蕾與Serrini聽，很高興收到她們的認真點評呢！」

李駿傑MV高成本製作如開演唱會

新歌MV的龐大製作同樣令Jeremy玩得開心，不但以全實景拍攝，而且四個房間各有不同主題，加上四個華麗造型，高成本製作令他高呼恍如開演唱會一樣！Jeremy說：「第一個造型是吸血王子古典風，象徵主角仍未發現自己是一條蛇；第二個黑色造型已出現蛇紋，代表他接受了自己是一條蛇。接着的白色背心造型更是細節滿滿，如果大家仔細留意，會發現有類似黑蛇脫皮的效果，寓意我原來脫完那一層蛇皮之後，仍然是我自己。最後披黑紗的造型則是一個神秘角色，去串連起整個MV。」

李駿傑妝容細節藏巧思

至於妝容方面，團隊同樣一絲不苟，Jeremy說：「不同階段有不同妝容，例如MV開首時的妝容以啡色為主；之後『黑化』配合黑色造型，及至白色背心造型時則在額頭上出現小型蛇紋，暗藏巧思，希望帶給大家驚喜！」想欣賞Jeremy獨有的妖艷魅力，各位Unicorns一定要Loop爆《黑蛇傳》MV，同時要到各大音樂平台收聽新歌，力撐回歸本位的駿王子！