「是非落選港姐」黃婉恩派福利火紅泳裝逼爆視覺 曾以三個月減走20磅打造馬甲線

2020年落選港姐黃婉恩（Yancy）早前在社交平台分享泳照，透露在三個月高度自律下，成功搣甩9公斤（約20磅）肥肉，練出清晰可見的馬甲線。黃婉恩今日（26日）在IG再派福利，公開新一輯比堅尼靚相，大晒索爆Body，引起網民熱烈討論。

黃婉恩零死角晒深溝

從黃婉恩上載的新相片可見，她穿上火紅色的比堅尼，身材Fit到漏，不但展現豐滿上圍、結實的腹肌，以及超明顯的馬甲線，配上黃婉恩甜美的笑容及一雙長腿，超級誘人，散發著健康性感美。

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黃婉恩的火辣泳照一出，大批網民留言兼點讚：「太Fit了吧！」、「跪求女神減肥餐單！」、「嘩，索到流晒鼻血」、「狀態大勇！」，甚至有網民認為黃婉恩現時的狀態，比當年選港姐時更加有魅力。

黃婉恩奢華生活

曾與政界人物何君堯侄仔何俊彥拍拖的黃婉恩，在英國出生及長大，畢業於英國雅息特大學。黃婉恩於2020年回港參選香港小姐，參選時報稱任職銀行，雖然最終未能晉身十強，但順利簽約成為TVB旗下藝人，曾擔任《娛樂新聞台》主播。黃婉恩近年積極經營社交平台，分享周身名牌、周遊列國的奢華生活，吸引大批粉絲關注。

黃婉恩入行只有五年，卻多次鬧出風波，在2022年曾被新城前DJ林柏希暗指搲免費Tea後走數，事件曝光後，黃婉恩突然發文標記餐廳名字及上載Tea Set相片，疑默認自己就是涉事「港姐十強」。黃婉恩同年採訪《馬時亨名人堂》節目錄影，將馬時亨稱為「馬善行」，作出更正時又叫馬時亨做「馬事行」，遭到馬時亨當面批評。

黃婉恩曾浸溫泉遇險

黃婉恩兩年前曾在IG晒穿吊帶裙的低胸性感相吸Like，卻因在車廂中拍攝時，疑沒有佩戴安全帶，惹出是非。黃婉恩今年3月到日本二世古滑雪時，在浸溫泉期間不慎滑倒，後腦直撞石頭導致流血，更一度昏迷要緊急送院治療。

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