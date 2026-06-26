「阿燦」廖偉雄「賣魚蛋發達」？ 4字盡顯自信證財源滾滾 頭頂稀疏滿面白鬚一特徵顯老態

現年68歲的前TVB傳奇小生、「阿燦」廖偉雄，雖然早已淡出幕前並從商多年，但近年他在馬來西亞的飲食事業版圖卻是越做越大。繼去年於吉隆坡開設佔地1.5萬呎的高級食府「星廚私宴」後，再開店「玲瓏西刀魚蛋檔」。近日適逢「星廚私宴」開業一周年，阿燦被指「賣魚蛋賣到發達」，其最新狀態亦在網上曝光。

阿燦頭髮稀疏煙屎牙嚴重

從網上流傳的影片可見，久未露面的阿燦明顯增添了幾分老態。他頭頂的頭髮比早前更為稀疏，反之鬍鬚卻越留越長，並且已呈顯眼的白色，與實際年齡相比，外表似乎更為蒼老。此外，亦有網民留意到，當他開懷大笑時，其「煙屎牙」的情況比以往更加嚴重。

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阿燦賣魚蛋發達？

影片中，當阿燦被問到：「聽講你賣魚蛋賣到發達？」他隨即笑著糾正：「唔係聽講！」雖然他馬上謙虛地補充「都唔係發達嘅」，但從他自信的反應和笑容滿面的神情來看，足見其在馬來西亞的飲食生意確實非常成功。

阿燦星級食府獲高志森撐場

阿燦的「星廚私宴」主打由高價食材所製的精緻佳餚，如影片中介紹的「紅燒高湯四大天王」，包含了澳洲兩頭鮑、印尼豬婆參、紐西蘭花膠及金勾翅等，盡顯氣派。為慶祝餐廳開業一周年，香港著名導演高志森亦親臨現場支持，為阿燦打氣。從事業規模到好友支持，相信阿燦的飲食王國未來只會越做越大。

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