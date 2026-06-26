Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱士縉Stanley揸電單車跌手機 定位現深水埗急求歸還 網民說出重點：MIRROR黑圖更值錢

影視圈
更新時間：19:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-26 HKT

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）拍拖九年，正密鑼緊鼓籌備年底婚禮，人生大事在即，最近卻發生「小意外」。向來以慳家見稱的他，日前駕駛電單車時，手機竟然在行駛途中跌失，令他無奈破財購入新機。不過，他未有放棄尋回舊機，更出動定位追蹤，發現訊號出現在深水埗一帶，隨即於社交網公開呼籲，希望拾獲者能網歸還。

邱士縉手機定位追蹤現深水埗

Stanley在網上貼出新手機照片，苦笑交代事發經過：「話說我噚日揸電單車唔小心飛咗個電話出嚟唔見咗。我明明一個節儉寶寶，都要迫我換電話。」正當他打算與舊機告別之際，卻突然記起利用手機內置的定位功能，一查之下發現訊號停留在深水埗長沙灣道一幢大廈，更曝光他將手機命名為「Handsome Stanley」。

MIRROR黑圖更值錢

Stanley隨即向拾獲者禮貌說：「親，我個電話係13 Pro唔值錢㗎。不如你俾返我啦。」帖文一出後，引來網民熱烈討論，不少人笑言手機雖舊，但內裏可能藏有MIRROR成員的私密合照或「黑圖」，比機身更有價值，並說：「兄弟黑圖先值錢」、「MIRROR d 相有價值」，更呼籲他盡快跟進。

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
6小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
9小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
9小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
5小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
22小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
5小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
7小時前
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
生活百科
8小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
6小時前