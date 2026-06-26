邱士縉Stanley揸電單車跌手機 定位現深水埗急求歸還 網民說出重點：MIRROR黑圖更值錢
更新時間：19:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-26 HKT
MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）拍拖九年，正密鑼緊鼓籌備年底婚禮，人生大事在即，最近卻發生「小意外」。向來以慳家見稱的他，日前駕駛電單車時，手機竟然在行駛途中跌失，令他無奈破財購入新機。不過，他未有放棄尋回舊機，更出動定位追蹤，發現訊號出現在深水埗一帶，隨即於社交網公開呼籲，希望拾獲者能網歸還。
邱士縉手機定位追蹤現深水埗
Stanley在網上貼出新手機照片，苦笑交代事發經過：「話說我噚日揸電單車唔小心飛咗個電話出嚟唔見咗。我明明一個節儉寶寶，都要迫我換電話。」正當他打算與舊機告別之際，卻突然記起利用手機內置的定位功能，一查之下發現訊號停留在深水埗長沙灣道一幢大廈，更曝光他將手機命名為「Handsome Stanley」。
MIRROR黑圖更值錢
Stanley隨即向拾獲者禮貌說：「親，我個電話係13 Pro唔值錢㗎。不如你俾返我啦。」帖文一出後，引來網民熱烈討論，不少人笑言手機雖舊，但內裏可能藏有MIRROR成員的私密合照或「黑圖」，比機身更有價值，並說：「兄弟黑圖先值錢」、「MIRROR d 相有價值」，更呼籲他盡快跟進。
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