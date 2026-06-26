馬德鐘急性關節炎入院一周 右腳腫脹抽積水嚇親朋友 澄清冇插喉只吊針打藥

馬德鐘最近在社交網自爆入院，因右腳由膝蓋到腳踝大範圍發炎腫脹，更需要抽積水，臨時缺席潮州節活動。今日馬德鐘出席慈善活動啟動禮，他表示現在身體沒大礙，不過好多朋友擔心，當時急性關節炎引致水腫，又澄清沒有插喉，只是吊針打藥，但入院一星期治療，現在需要吃藥及做物理治療，仍需觀察情況。

馬德鐘疑運動過量致發炎

問到可需多做運動幫助治療？他表示醫生指不要多做運動，自己也懷疑做過多運動引起。問到太太張筱蘭和兒子馬在驤會否很擔心他？馬德鐘表示他們知道情況，反而嚇親朋友，獲得好多人問候，感受到好多溫暖。當笑問他是否財多身子弱，他笑謂：「機會不太，要努力啲搵錢。」

馬德鐘生日願望健康兼搞演唱會

6月27日是馬德鐘的58歲生日，對於生日願望，他表示要身體健康有更多工作，亦不會減產，會再部署部搞演唱會。

