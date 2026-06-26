莊思敏拒性感現身妹妹莊思明婚禮搶鏡 送金嫌貴改贈Cash 胡鴻鈞跟吳若希搵食樂演渣男老公

莊思敏（Jacquelin）和胡鴻鈞今日出席慈善活動，對於妹妹莊思明和楊明將於8月在吉隆坡舉行婚禮，莊思敏笑言自己仍未構思穿甚樣服飾，不過獲得設計師贊助可以一家人的服飾較為統一，但為免搶鏡不會性感過妹妹。

莊思敏自薦任婚禮司儀怕整喊妹妹

問到婚禮上是否擔當司儀？她表示自己在這個場合上擔任司儀好適合，因為自己認識妹妹最耐，但不會爆出妹妹的感性往事，不想搞到喊，反而想開開心心。至於可會送金器給妹妹賀出嫁？她笑謂：「𠵱家啲金咁貴！送現金好啲，等佢自己買嘢。」

莊思敏透露妹妹婚禮流程簡單

莊思敏又透露妹妹吉隆坡婚禮的流程不會有太多儀式，只會斟茶以及小遊戲。對於莊思明透露在香港會搞流水式結婚派對，莊思敏笑言自由出入，最緊要開心。提到另一妹妹莊思華下年出嫁，莊思敏指玄學家建議一年內不要搞兩次喜事，又搞笑謂若然自己不是去年嫁出，否則妹妹未能出嫁，不過妹妹莊思華之前會搞訂婚派對。

胡鴻鈞盼內地置業做吳若希鄰居

同場出席的胡鴻鈞近年不時中港兩地工作，希望將來內地置業。提到吳若希最近於中山垣州置業，他笑言也想跟吳若希做鄰居，不過對方已成為大富婆，以身家距離計算，對方跑完馬拉松衝到終點，自己則剛起步。又說到吳若希建議胡鴻鈞在全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》演她的渣男老公，他表示幫到手冇問題，七月中亦跟對方在廣州開騷，又笑言要跟對方搵食。