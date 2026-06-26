《飛常日誌 II》大結局精彩場口率先預告 4大感情線終極揭曉 朱敏瀚掟游嘉欣落地遭監製喝停

TVB劇集《飛常日誌II》將於今晚（26日）播出大結局，屆時劇中演員如：馬國明、劉穎鏇、戴祖儀、郭柏妍、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、 吳偉豪、張馳豪、鍾柔美、徐榮、倪樂琳、梁凱晴等，將齊集香港國際機場一號客運大樓接機大堂 A 區與觀眾齊齊收睇大結局。

朱敏瀚「神還原」消防員英雄救美經典洗版圖

今晚播出的一集大結局，除了馬國明，朱敏瀚為了幫助劇中行動不便的游嘉欣離開隧道、盡快趕上航班，要長時間孭住游嘉欣之餘、更要背著她步行極多級樓梯，而朱敏瀚不但冇氣喘，還能順暢地唸出一堆對白。除了「神力朱」值得期待，游嘉欣心心眼爬上朱敏瀚雄厚背肌，「神還原」當年消防員英雄救美經典洗版圖一幕。

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馬國明絕對是耐力及體力的考驗

昨晚（25 日）最關鍵劇情，是機場無人駕駛列車因斷電停駛，冷氣系統亦 停止運作，「楊尚偉」馬國明、「Captain K」朱敏瀚、「Chloe」郭柏妍、「張穎」戴祖儀與多名旅客受困，其中一名老伯伯突然心臟不適，情況危急。為保伯伯安全，「楊尚偉」馬國明帶領旅客沿緊急通道步行離開隧道，途中伯伯情況轉差。對於馬國明來說，相關場口絕對是耐力及體力的考驗，皆因馬國明整場戲不但要孭住伯伯，還要邊行邊講對白，監製陳耀全大讚馬國明專業，且是百分百分暖男：「呢場戲拍攝時段主要係凌晨，拍攝時馬明真係需要孭住伯伯成兩個鐘，佢好 take care伯伯，無論孭起伯伯、或者放低伯伯，佢都好小心翼翼、好識照顧老人家，『絕世好男人』呢個朵佢當之無愧。」據知，為了令伯伯舒適點，劇組還特意安排專車接送伯伯往返拍攝現場，相當暖心。陳耀全續指為了令馬國明拍攝時不至於太吃力，Casting 伯伯演員時花了不少時間：「除咗要搵身體情況良好嘅伯伯，仲想搵個瘦同輕嘅。」

朱敏瀚將游嘉欣「掟落地」

不過朱敏瀚為了幫助劇中行動不便的游嘉欣離開隧道，因拍攝時朱敏瀚孭了游嘉欣走上走落、行出行入足足數小時， 故排練最後一個鏡頭時，竟不以為然地將游嘉欣「掟落地」，引發全場爆笑，監製陳耀全笑言：「我忍唔住嗌cut同問朱仔，你作為一個男仔，可唔可以對女仔溫柔 啲？」 游嘉欣難忘跌落地「尷尬爆笑畫面」： 「其實朱仔拍呢場戲好辛苦，佢嗰時咁啱隻腳靭帶斷咗，但又要孭我又要上樓梯，我記得嗰晚佢行嗰趟樓梯至少行咗十幾廿次，係真係出晒汗，因為嗰條樓梯其實好窄，拍攝上要就好多嘢，同埋條樓梯係有啲焗。跟住出到去地面要放低我嗰幕，其實嗰吓因為佢隻腳傷咗，佢孭住我再踎低放低我其實係有難度嘅，而佢放低我之後，我為咗配合角色行動不便嘅設定，我係需要多幾秒去用對手撐住自己，但因為佢真係再多一秒都撐唔到，冇等我做好晒個動作就放咗手，變相我就成個人跌低咗。最搞笑係，大家見面嘅畫面係，佢捉住我隻腳， 但我個人又喺地下爬緊，諗番起都好搞笑，嗰日真係辛苦佢，我感受到佢 隻腳真係好痛好痛。」 今晚一集《飛常》還會交代一眾角色的感情線，除了之前提及的戴祖儀張馳豪 「太后奴才 CP」，在劇中已是公認一對的洪永城及高海寧，將因為高海寧再度調職虹橋機場而面臨極大考驗；劉穎鏇最終會情歸朱敏瀚還是周嘉洛？ 對前妻一直未忘懷的馬國明，最後又能否「反客為主」、一解心結？

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