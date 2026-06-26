Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周杰倫首登鳥巢開騷260萬人搶飛 私人飛機抵京抱女落機超有型 8歲兒子顯獨立成鮮明對比

影視圈
更新時間：17:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-26 HKT

台灣天王周杰倫今日起，將一連三晚在北京國家體育場「鳥巢」舉行演唱會，這是他出道25年來首度登上這個標誌性場地，也是相隔9年重返北京開騷。昨日他帶同家人乘私人飛機抵達北京，其間被拍下單手緊抱4歲小女兒Jacinda落機，呵護備至。

周杰倫女兒撒嬌兒子獨立

從片段可見，私人飛機一抵達，8歲兒子Romeo就孭着大大的紅色書包，手裏還另提一袋隨身物品，自己步行下機，顯得十分獨立。相反，小女兒Jacinda則伏在爸爸肩膊上，模樣嬌嗲，周杰倫一手抱着她落機，姿態從容有型。網民紛紛笑指，周杰倫明顯把女兒當成公主寵，兒子則變成男子漢來養，對比強烈。

周杰倫主辦方發安全勸喻

此外，今次演唱會的官方安排亦備受關注。由於門票開售時有多達260餘萬人搶票，不少歌迷過往曾大規模在場外聚集聽歌，構成安全問題。主辦方為此正式發文呼籲冇票歌迷切勿到場：「盛夏的北京，或驕陽似火，或雷雨陣陣。鳥巢內外因《龍拳 北京 嘉年華2026周杰倫演唱會》，人流會極度密集。而無序的聚集，不但辛苦，也有安全隱憂。懇請您不要在演唱會的時候來到鳥巢。比起遙遠的聆聽，我們更希望您能平安。山高水長，請把想念攢到下一次。讓有票的朋友安心到場觀賞演出，這樣的機會您一定也會享有。您的熱愛，我們會遠遠的感受！」此番溫馨勸導，獲不少網民讚賞。

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
5小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
8小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
21小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龍灣運動場六旬男管工遭鋪瀝青工程車輾斃 建築署：即時全面暫停翻新工程
突發
50分鐘前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
7小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
4小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
5小時前
收工注意︱天文台：強雷雨區逐漸東移 料未來兩三小時影響珠江口一帶
社會
1小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
3小時前