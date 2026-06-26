周杰倫首登鳥巢開騷260萬人搶飛 私人飛機抵京抱女落機超有型 8歲兒子顯獨立成鮮明對比

台灣天王周杰倫今日起，將一連三晚在北京國家體育場「鳥巢」舉行演唱會，這是他出道25年來首度登上這個標誌性場地，也是相隔9年重返北京開騷。昨日他帶同家人乘私人飛機抵達北京，其間被拍下單手緊抱4歲小女兒Jacinda落機，呵護備至。

周杰倫女兒撒嬌兒子獨立

從片段可見，私人飛機一抵達，8歲兒子Romeo就孭着大大的紅色書包，手裏還另提一袋隨身物品，自己步行下機，顯得十分獨立。相反，小女兒Jacinda則伏在爸爸肩膊上，模樣嬌嗲，周杰倫一手抱着她落機，姿態從容有型。網民紛紛笑指，周杰倫明顯把女兒當成公主寵，兒子則變成男子漢來養，對比強烈。

周杰倫主辦方發安全勸喻

此外，今次演唱會的官方安排亦備受關注。由於門票開售時有多達260餘萬人搶票，不少歌迷過往曾大規模在場外聚集聽歌，構成安全問題。主辦方為此正式發文呼籲冇票歌迷切勿到場：「盛夏的北京，或驕陽似火，或雷雨陣陣。鳥巢內外因《龍拳 北京 嘉年華2026周杰倫演唱會》，人流會極度密集。而無序的聚集，不但辛苦，也有安全隱憂。懇請您不要在演唱會的時候來到鳥巢。比起遙遠的聆聽，我們更希望您能平安。山高水長，請把想念攢到下一次。讓有票的朋友安心到場觀賞演出，這樣的機會您一定也會享有。您的熱愛，我們會遠遠的感受！」此番溫馨勸導，獲不少網民讚賞。