蘇有朋「面目全非」認唔到？ 《還珠格格》五阿哥現身巴黎判若兩人 網民指似陳曉東江華

現年52歲的蘇有朋自小虎隊單飛後，憑電視劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品，在內地爆紅，之後以影視歌三棲發展，事業順遂。蘇有朋近年曾被指容貌突變，前幾年因臉部浮腫嚇親網民後，近日到法國巴黎出席時裝周，同樣因外貌掀起熱議。

蘇有朋40度下穿皮褸街拍

蘇有朋最近到出席巴黎時裝周，並在當地街頭拍攝時尚照，沒料到被網民巧遇，見到蘇有朋在巴黎高達40度的酷熱天氣下，穿上灰色上衣外搭黑色皮褸，敬業地擺出各種姿勢拍攝。但最讓網民震驚的是，鏡頭下的蘇有朋容貌大變，「曬傷妝」與平時判若兩人，網民直言：「有點沒認出來」。蘇有朋之後在微博打趣留言：「我在巴黎『曬傷』了 #巴黎時裝周」。 ​​​

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蘇有朋巴黎受歡迎被包圍

蘇有朋之後出席日本殿堂級時尚設計師山本耀司在巴黎舉行的「Yohji Yamamoto POUR HOMME 2027」，在會場外被粉絲重重包圍，只是蘇有朋洗走「曬傷妝」，其髮型再度成為焦點，吸引過千則留言。

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大批網民驚訝留言，完全認不出是蘇有朋：「一會像這個，一會像那個，就是不像蘇有朋」、「你不說誰知道他是蘇有朋？反正我是不認識他」，有人更開玩笑稱：「我都懷疑蘇有朋在車裡沒出來，這個是友人吧？」、「又被替身了嗎？」

蘇有朋素顏照證顏值未變

由於蘇有朋的妝容嚇人，不少網民竟錯認為其他藝人：「居然跟陳曉東撞臉了」、「現在怎麼看著像江華了」，甚至有人形容蘇有朋：「個樣成個蠟像咁」。但有網民認為跟髮型有關：「前面的頭髮是假的嗎」、「是戴了假髮片嗎？」，並分享在機場素顏的照片，為偶像護航力證沒有「大走樣」。

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陳曉東重回顏值顛峰？