八和會館7月換屆選舉家英哥有份爭主席 會員公開信追問投票機制 汪明荃發聲：最緊要跟會章

香港八和會館將於 2026年7月12日 舉行會員大會暨 第41屆理事會選舉，不少會員均希望透過是次選舉成為理事，為八和日後的發展出一分力，當中包括現年79歲的粵劇名伶羅家英（家英哥）亦已正式宣布參選新一屆八和會館主席。

李余惠芬要求7日內回覆

不少粵劇界人士都非常關注是次選舉，近日八和會員李余惠芬公開致函八和會館查詢理事會投票機制及相關事宜，內容涵蓋會員及投票資格、大會法定人數、授權票安排、現場派票與填票流程、程序公平性，以及監票、唱票和點票等範疇，並要求八和會館在公開信發出後7日內回覆，此公開信在粵劇界及網絡上引發廣泛討論，會友及公眾都高度關注八和會館內部對於這次選舉機制的回應及處理。

汪明荃望八和澄清所做事

曾為理事會主席的汪明荃收到朋友轉來的公開信，她亦在自己的社交媒體上載了此信，《星島頭條》聯絡上阿姐，她表示：「我主要係覺得有一位粵劇界嘅前輩睇到我哋呢個選舉，關注個會嘅問題，就向八和會館詢問並希望得到解答，我諗呢件事係好嘅，八和可以澄清所做嘅事，最緊要係按照會章去做，好簡單同好清楚比大家知道，我諗咁樣做對八和都係好，大家會清楚係點樣投票。」可見阿姐都十分關心今次投票程序，更希望家英哥可以在公平公正下參加今屆選舉。