楊明為娶莊思明狂減10公斤 自嘲「有咁耐風流有咁耐折墮」

楊明、謝東閔、彭迪安、李啟傑等今日參加政商及明星匹克球比賽，經過一輪淘汰賽事後，最終由謝東閔與李啟傑隊伍奪得冠軍，楊明與彭迪安隊伍則奪得季軍。楊明於賽後受訪表示已「入坑」打匹克球兩年，由於膝蓋傷患無法打籃球，因此在莊思敏推介下學打匹克球，運動負荷略低較適合身體狀況。

楊明擲六位數中山開匹克球場

楊明早前與朋友合資在中山開設匹克球場，個人投資六位數、總額高達百萬打造當地最標準及高質素球場，談到反攻香港擴展生意時則認為要視乎租金，笑言不少圈中朋友都有同類型投資，傾向支持、不希望爭生意。

楊明主動取消玩新郎環節

《星島頭條》獨家爆楊明與拍拖10年女友莊思明將於8月2日在吉隆坡舉辦婚禮，他透露目前已完成七七八八，繼續為賓客安排機票住宿等細節，延開25圍酒席外仍持續增加中，因拍劇未能出席的好友則留待香港補辦婚宴再聚。楊明日前分享到訪裁縫店的影片，笑指特意到當地訂製禮服：「上星期特登去試身，依家最積極就係減肥，對比上次度身又減咗五公斤！好辛苦呀有咁耐風流暝有咁耐折墮！」更打算再減重五六公斤，務求在婚禮上以最佳狀態示人。至於婚禮程序上，楊明則表示傳統儀式應有盡有，但自爆已主動刪減玩新郎環節：「就係預咗玩得好大所以cut咗！本身好想兄弟姊妹團一齊搞，但去到吉隆坡又要佢哋做嘢，實在過意唔去。可能返香港到時再補返！」亦沒有安排婚前單身派對，笑言：「冇呀，但可能兄弟同姊妹團到時分開兩間房玩囉！」