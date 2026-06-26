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鄭秀文積極備戰下月啟德主場館演唱會 「長肉」凸腩甩骨感身形狀態大勇

影視圈
更新時間：16:30 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-26 HKT

樂壇天后鄭秀文（Sammi）將於7月10至12日，假香港啟德體育園主場館舉行《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，詮進行三場演出。隨住開騷日子漸近，鄭秀文已進入備戰狀態，日以繼夜進行密集式操練及排練，不少網民見到鄭秀文最新狀態，感到驚喜。

鄭秀文氣色較以往佳

鄭秀文過往開演唱會前都會積極更新IG，分享排練日常，向粉絲報告進度。在近日曝光的排練片段中，見到鄭秀文身形明顯比以往「有肉地」，不再是皮包骨狀態，加上小腹現肚腩，引來大批網民激讚，覺得鄭秀文長肉後，狀態看起來更加健康圓潤，氣色亦比過往好。

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日前鄭秀文上載一段自拍短片，笑言每日的生活節奏就是「排排排排排排排，繼續排排排排排」，鄭秀文坦言任何工作都有苦有樂，不斷重複的排練全憑對舞台的「Passion（熱情）」來支撐，讓一切辛勞變得充滿意義。

鄭秀文同團隊有默契

鄭秀文又感謝身邊的一班默契十足團隊，在緊張的排練空檔，大家無所不談，互相為對方打氣。鄭秀文透露團隊間的話題包羅萬有，從探討AI科技、長壽的利弊、努力的意義，到婚姻觀、退休計劃、專業態度，甚至人生挫折與生病的體會，連球王美斯與C朗亦是眾人茶餘飯後的話題。因為團隊值得信賴，鄭秀文每日結束排練，都會心情大好地「九秒九衝返屋企」食晚飯。

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