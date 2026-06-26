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甄濟如攜新歌《Roll With Me》強勢回歸 獨立姿態宣告自信新時代 玩味唱腔散發魅力

影視圈
更新時間：15:30 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-26 HKT

流行唱作歌手甄濟如（Jasmine Yen）今日（26日）帶着最新單曲《Roll With Me》強勢回歸。《Roll With Me》是一首充滿自信、充滿女性力量（girl-powered）的完美讚歌，有態度、融合另類流行（alt-pop）風格，並帶有前衛及潮流的感覺。作為沉澱後的第一首作品，這首單曲標誌着 Jasmine 邁向大膽的全新時代 —— 一個由創作自由、真實自我同全新藝術遠景所定義的時代。

Jasmine為新歌注入自信精神

《Roll With Me》從 The Neptunes 帶起 2000 年代初期標誌性流行音樂風格獲取靈感，喚起了像 Gwen Stefani、Fergie 同 Nelly Furtado 那種大膽、前衛歌手極具感染力的活力。歌曲圍繞住強勁 bass line、好聽易記的旋律和精緻製作，帶來一種既有懷舊感、同時又令人耳目一新的快節奏歌曲。Jasmine 玩味十足的唱腔和無可否認的個人魅力，頌揚個性和坦蕩蕩的自我表達，為這首歌注入了自信的精神。

Jasmine透過寫歌找到最強表達方式

作為一個精通多國語言的唱作歌手，Jasmine 的音樂完美融合了流行音樂和 R&B 風格，還帶有打破流行派界限的元素，由注入 punk 的活力曲風到細膩抒情慢歌（ballad）都有。Jasmine 7歲就開始寫歌，雖然天生是一位害羞的小朋友，但透過寫歌找到自己最強的表達方式，這份熱誠最終令她拿到伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的獎學金。跟索尼音樂（Sony Music）旗下的 RCA 唱片大中華區簽約之後，她的事業在早期就發展得好有勢頭。隨住首張專輯《tbh》面世，年僅 19 歲的Jasmine成為品牌旗下年紀最細的出道藝人。她的突破性單曲《Forever 19》在香港電台（RTHK）流行榜度被評為「十大國際金曲」之一，奠定了作為具國際吸引力的樂壇新星地位。

Jasmine開啟人生新篇章

現在已是獨立歌手的 Jasmine，正按照自己的方式開啟人生新篇章。《Roll With Me》反映了一位全面擁抱自我、認同創作自由的她有多麼勇敢，亦為往後推出、令人期待的全新系列作品鋪路。音樂之外，Jasmine 亦都建立了自己作為時尚同奢侈品牌寵兒的地位，除了擔任 Miss Sixty 品牌大使之外，還與 Schiaparelli、Ferragamo、Miu Miu、Audemars Piguet（愛彼）以及 Clé de Peau Beauté 等知名品牌合作。

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