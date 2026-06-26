「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK

曾於《愛·回家之開心速遞》飾演接龍保安「馬漢」、現年50歲的衛志豪（Michael）的入行故事，於今日（26日）宣布離開TVB，他在IG貼上多張在TVB工作的相片並說：「加入TVB ，係想加添一個演員身份畀自己，估唔到一轉眼12年，由主持轉為演員，係需要時間同堅持，這趟旅程學咗好多嘢，感謝一路以來畀過機會我嘅每一位監製、導演，thank you 我嘅經理人，妳是最好的。」

衛志豪宣布離開TVB返出公海游下

衛志豪續說：「多謝公司成就咗70多個唔同嘅衛志豪，唔知大家記得幾多個，自知未能做到奪目耀眼，如能留下一點印象，已足夠。好啦，係時候返出公海游下！再出去學下嘢！各位公海見，不管笑與悲，卡拉永遠OK，非常時期、用非常手法、睇埋《非常日誌2》。」

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衛志豪與洪永城陸浩明統稱為「有線幫」

入行超過20年的衛志豪曾是有線電視的代表性人物之一，1999年加入有線娛樂台並擔任有線娛樂新聞台的主播長達13年，深受觀眾認識，多年來與洪永城、陸浩明、區永權、黃翠如和余思敏等一班主播感情深厚，被外界統稱為「有線幫」。到了2014年，衛志豪離開有線，正式過檔TVB，多年來主力參與各類綜藝節目、主持工作以及劇集拍攝。入行後衛志豪獲譚詠麟賞識，成為愛將後加入明星足球隊，與前TVB總經理曾志偉是多年波友，近年與主力北上發展，是跟住譚詠麟的明星足球隊四圍踢波，還與張智軒、潘梓峰、莫家淦、伍偉樂和羅鈞滿組成「老六兄弟男團」密密接JOB做商演。

衛志豪的堂哥是TVB已故金牌監製衛世輝

衛志豪更經常發揮主持專長，在內地巡迴時拍攝大量短片並上載到小紅書和抖音等社交平台，仿如明星足球隊的官方「隨團記者」，大受內地網民歡迎。衛志豪的堂哥是TVB已故金牌監製衛世輝，衛志豪曾表示自小已為堂兄感到驕傲：「佢好早已經喺呢一行發展，由助理編導做起，直至後來的成就，細個嗰陣電視睇字幕，見到佢個名已經好興奮，心裏面為佢而感到驕傲。入咗TVB之後，我都冇刻意同人講我哋係親戚，唔想人哋覺得我係靠人。」衛志豪曾先後與前有線娛樂主播歐綺霞拍拖、與無綫新聞小花駱文捷傳緋聞，以及與李珊珊、陳嘉桓傳出過緋聞。他最廣為人知的是與藝人阮兒的一段情，兩人相差13載、交往3年並曾發展到同居階段，最終在2021年初分手。

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