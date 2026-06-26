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波波黃婧靈為慳行李費30度高溫著到變「糉」 自封全台著衫最多女藝人

影視圈
更新時間：12:55 2026-06-26 HKT
發佈時間：12:55 2026-06-26 HKT

黃婧靈（波波）憑藉驕人身材與爽朗個性，由TVB綜藝節目彈起，獲封「新一代咪神」，近年她活躍於劇集與主持工作，大受歡迎。日前，她更有份客串劇集《飛常日誌2》，並在社交網分享幕後花絮片段，劇情講述她為避行李超重費而「出盡法寶」，過程爆笑，延續其一貫貼地本色。

波波演技生鬼搞笑

劇情主要講述她飾演一名旅客，在30多度高溫下，為了行李不超重，索性把大量衣物穿在身上，與平日行性感路線的她形成極大反差。即使層層疊穿了多件衫褲上身，行李依然超重一公斤，她隨即向地勤人員爽快表示：「唔緊要，你等我一陣，好快！」，然後再打開行李箱，繼續將頸巾及更多衣服往身上堆疊。整個過程她演繹得十分生鬼，最後成功過關，場面相當爆笑。不過，劇中的她因穿着太多衣物，最終焗親暈倒，需要到醫療室接受治療，無奈要搭下一班機。

波波指體感兩步見頭暈

事後，波波在社交網上載拍攝花絮短片，片中，見身邊劇組工作人員協助她穿上了十多件上衣、大褸、頸巾、褲，以及幾對襪，造型臃腫又狼狽。她搞笑寫道：「飛常日誌2 ，可以估吓到底有幾多件衫 ，唔知大家數唔數到 ，到現場都仲加多咗幾件 。我呢一世人着得最多衫就係拍呢套劇嘅時候，我諗我應該係全TVB 着得最多衫嘅女藝人，今次真係威 ，多謝監制 ，非常好玩  #如果多兩隻腳板 #我諗我可以着多幾隻鞋。」雖然波波只亮相短短兩個場口，但已獲網民大讚造型搞笑，相當專業，有網民留言表示：「見到都熱」，波波亦親民回覆透露：「體感兩步見頭暈」。

波波表現專業

波波其後接受TVB訪問，就揭盅共着了16件衫、4對襪，她笑說：「因為我同監製覺得可以再着多幾件，令視覺效果更澎湃。」她又指單是着衫已比其他人人花多至少半個鐘準備時間，但就大呼拍攝過程好好玩。

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