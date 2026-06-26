苗金鳳離世丨潘志文痛心悼念一代名旦 難忘《俠盜風流》出山相助 分享個鮮為人知秘密

曾於60年代憑電影《一水隔天涯》、《珍珠淚》而叱吒一時的粵語片女影星苗金鳳昨日（26日）下午三時在將軍澳醫院離世，享年80歲。其死訊由藝人田啟文代苗金鳳的兒子發布，田啟文未有透露離世詳細原因，有指苗金鳳是因病離世，田啟文其後亦有在IG留言：「很敬重的一位前輩，祝願離苦得樂。」

潘志文感激苗金鳳曾助一臂之力

苗金鳳生前活躍影壇，先後在TVB、佳藝電視、麗的電視和亞洲電視演出過不少劇集，苗金鳳於2015年參演完舞台劇《杜老誌》後，便正式淡出幕前，專心享受退休生活。從70年代已經與苗金鳳合作多次的「潘翁」潘志文，對於苗金鳳的離世心裡很難過並感激當年對方曾助一臂之力。

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潘志文難忘與苗金鳳在《俠盜風流》合作

潘志文在70年代於麗的電視憑俊俏外表大紅大紫，主演過《鱷魚淚》、《變色龍》、《大地恩情》等轟動一時的劇集，當時與苗金鳳先後在《俠盜風流》、《柔情點三八》、《萬家燈火》及《乖女也瘋狂》等多套劇集兩人都有合作過，不過印象最深，潘志文直言是在麗的電視時代《俠盜風流》。《俠盜風流》由徐克與麥當雄共同監製，程小東擔任武術指導，但因TVB版《楚留香》先註冊而爆發版權糾紛，播出前被逼改名為《俠盜風流》，劇中「楚留香」的名字僅以「盜帥」稱呼。潘志文當年飾演「盜帥」楚留香，而苗金鳳則飾演悲劇角色「秋紅葉」：「嗰陣TVB簽咗好多藝員，我哋本身嘅藝員已經唔算多，我都很佩服公司，可以搵到咁多電影界嘅人幫手，Miu姐（苗金鳳）係其中一個，佢嘅戲份唔多，以佢一個咁有份量嘅前輩，竟然願意出山來助我哋一臂之力，我真係好感動。」潘志文又稱多年未有聽到她的消息，現在知道她離開了，當然很難過。

關寶慧讚苗金鳳是一代名旦風範

潘志文大讚苗金鳳為人斯文、有教養，無論化了妝或者素顏都漂亮。他更分享了一個鮮為人知的驚人秘密，當年他曾發現苗金鳳其中一邊面頰（約耳朵下方位置）其實有一道相當明顯的疤痕。奇妙的是，這道疤痕在鏡頭前竟然宛如「隱形」一般完全看不見，絲毫沒有影響她的絕美神顏。關寶慧亦在IG貼出與苗金鳳的合照留言：「再見了苗姐 #rip 《緣來沒法擋》裏你是我漂亮的媽媽！你作為大前輩待人熱情開朗，不拘小節，完全是一代名旦的風範！永遠懷念 ! 一路好走！」

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