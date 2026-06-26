甄澤權紅館玩命騷 口腔接實彈鐵籠爆開瞬間飛山頂全場嚇破膽：香港魔術師都係得㗎

甄澤權（Louis）於「"Once"甄澤權穿越紅館魔術之旅2026」邀請不少星級嘉賓觀眾上台一同演出，更驚喜由李璨琛長女李元元（Lucy）打頭陣，年紀輕輕的Lucy上台後對答表現淡定，但當甄澤權讓Lucy使用多啦A夢放大電筒法寶將小熊公仔變成逾兩米高的巨熊公仔，令Lucy瞬間不知所措，甄澤權更開玩笑指知道Lucy家裡地方大放得下公仔：「我諗李璨琛應該多得我唔少！」

謝天華即場打邊爐

及後，甄澤權亦請謝天華上台參與「打邊爐」表演，將盛滿室溫清水的鍋具變出滾燙的花膠雞鍋，在謝天華與女觀眾手中幾乎滾瀉一地，主持人林盛斌（Bob）更夾起大半隻雞讓謝天華試食，謝天華咬兩口後卻笑言：「好似未係好熟！」令全場觀眾大笑。

甄澤權接子彈震撼全場

甄澤權開騷前曾預告上演高危魔術，原來是十大危險魔術之首「接子彈」奇技，事先聲明有危險性，如有任何意外，將由自己承擔一切責任。甄澤權先請一位現場觀眾為子彈簽名作為辨識，確認子彈獨一無二；穿上護目鏡及避彈衣後，由一位擁有實彈射擊牌照的槍手擎槍向他發射，正當甄澤權出手疑似成功接住子彈、絲毫無損後，最後竟揭曉彈頭原來用口腔接住，效果震驚全場！

甄澤權極限逃脫驚險爆籠

甄澤權另一高危魔術「極限逃脫」成為全晚最驚險環節，甄澤權首先將自己鎖在鐵籠及麻包袋之中，隨鐵籠升向半空後開始解開綁住雙手的鎖鏈、麻包袋及鐵籠上的鎖，正要成功逃脫之際，鐵籠突然爆開、甄澤權幾乎從籠內跌出，但煙花突然爆炸後，甄澤權竟瞬間轉移到山頂觀眾席上，令身邊觀眾感到驚喜。

胡杏兒兒子李奕霆隨口講車牌即變跑車

甄澤權在另一個觀眾參與環節中，亦請到胡杏兒的8歲兒子李奕霆（Brendan）上台，請他隨口說出一個車牌號碼，竟成功變出一架車牌相同、載着賽車女郎的跑車。甄澤權開玩笑指要將跑車送給Brendan，令他當場搖頭拒絕，最後甄澤權則拆下車牌送給Brendan找數。

甄澤權與大衛高柏飛合照圓夢

表演尾段播出甄澤權追求魔術之路的成長影片，由AI結合舊照片生成，驚喜出現甄澤權與古天樂及魔術大師大衛高柏飛的合照，表達能夠與偶像先後踏上紅館舞台，才是真正魔術穿越之處。片段亦穿插甄澤權求學時期認識妻子時的舊照片，在旁白中親口感謝太太多年來陪伴自己走過高高低低。最後，甄澤權播出與三歲女兒自拍影片，女兒許願讓爸爸變成「小飛俠」、自己變成「小仙女」。於是甄澤權先自行表演「大衛漂浮」飛行穿環奇技，著地後請女兒從後台出場，抱起女兒後離地漂起，在垂下的布幕後消失。

甄澤權難以置信紅館夢成真

甄澤權完成魔術演出後接受訪問，難掩成功登上紅館的興奮，直言：「其實我唔敢相信！呢個係我廿幾年前決定做魔術師就幻想嘅畫面，我一開始變自己出嚟嗰下，有種夢想成真咁！」甄澤權坦言過去十多年一直為登上紅館作準備，身上常備一本簿寫下希望表演的魔術，今次亦如願演出：「大部份都攞晒出嚟，但唔緊要一定會再創新嘅魔術。」

甄澤權高危魔術「接子彈」綵排傷手

甄澤權在演出高危魔術「接子彈」時毫髮無傷，但竟透露綵排有受傷：「排練接子彈有試過受傷，擦到隻手，因為諗過用其他身體部位去做，未必用口，手又試過、夾住又試過，不過已經好返冇乜嘢。」舉起右手向鏡頭展示沒有傷痕，並表示其實極限逃脫危險性不低於接子彈，但希望成功瞬間轉移後，令觀眾覺得：「其實香港魔術師都係得㗎！」

甄澤權父女漂浮最怕囡囡唔肯出場

甄澤權在落幕前與女兒一同上演漂浮，他笑言其實難度最高：「如果佢唔肯出嚟咁點算？可能我自己一個飛囉！（女兒看似不怕？）佢好淡定。」至於演出有否出現蝦碌位，甄澤權表示僅出現微細問題：「都有呀，譬如跌咗個咪！都即刻整返好，好彩冇大問題。」

甄澤權放眼英加新馬巡迴

甄澤權成功踏上紅館，揚言有意與主辦方商討第二次開騷可能性，更放眼到英國、加拿大、新加坡與馬來西亞等地巡迴演出。拍檔林盛斌即將舉行巡迴棟篤笑，甄澤權表示先等林盛斌完成大計再討論新製作，甚至開放聯乘「棟篤笑加魔術」的可能性。

甄澤權呼籲李璨琛夫婦認領巨熊

甄澤權表演期間邀請不少星二代上台參與，大讚小朋友們都非常淡定，笑指連平常愛跳舞的李元元（Lucy）都沒有在台上跳來跳去：「同埋我變出嚟隻巨熊公仔真係送畀佢！如果佢冇攞走，就要請李璨琛夫婦過嚟認領返隻大熊！」演出播放的追夢歷程片段裡，曾出現甄澤權與大衛高柏飛合照，甄澤權表示為一次見面後留影：「我同佢傾過兩句，介紹自己係香港魔術師，唔知佢記唔記得？（巡迴會否考慮請他觀賞？）我喺美國拉斯維加斯表演都想請佢嚟睇，但因為佢日日都要表演，經理人回覆話嚟唔到。」