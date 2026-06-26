甄澤權哽咽圓紅館魔術騷夢 人妻官恩娜蔣家旻激罕現身撐場 煙花中凌空登場20蚊紙幣變成100元獲全場掌聲

香港魔術師甄澤權昨晚於紅磡體育館舉行「"Once"甄澤權穿越紅館魔術之旅2026」，成為全球首位在紅館開辦個人魔術表演的華人魔術師。甄澤權登上紅館舞台盛舉吸引大量圈中好友出席支持，包括張智霖張慕童父子、蔡一智一家、美國歌手Brandon Howard、MIRROR成員王智德（Alton）、主辦方之一林盛斌（Bob）、劉浩龍、關楚耀、官恩娜、安德尊、康子妮、謝天華一家、陳嘉寶（Anjaylia）、陳敏之、呂慧儀、蔣家旻、陳庭欣、單文柔母女、王者匡（Harry哥哥）及蔡和平夫婦等嘉賓到場。

甄澤權台下近距離魔術冧觀眾

甄澤權於紅館以三面台演出，準時八點半開場，驚喜在煙花之中凌空現身舞台，更在點火的火籠裡變出四位暖場跳舞的魔法女助手；選中其一位女助手後，便將自己困在籠中，以布幕覆蓋後竟瞬間互換位置、脫離鐵籠！甄澤權亦重回「街頭魔法王」本色，到台下近距離為觀眾變魔術不僅將20元紙幣變成100元，更將觀眾手中紙幣燒成火、再藏在橙內，全場觀眾睇得開心拍掌。

甄澤權第一日做魔術師已經有登紅館畫面

成為首位踏上紅館的華人魔術師，甄澤權感動得幾乎流出眼淚，哽咽向觀眾表示：「我第一日決定做魔術師已經有企上紅館呢個畫面。」更大聲喊出紅館金句：「山頂嘅朋友你哋好嘛？」自己成為魔術師到今日，亦已有年輕人變成中年大叔，決定開騷後在街上得到不少觀眾祝賀，恭喜他開騷之餘，亦感謝他為許多想成為魔術師的人實現夢想。

陳庭欣爆甄澤權酒後主動變魔術

陳庭欣（Toby）開場前受訪表示一直為甄澤權忠實擁躉，由十多年前已於街頭欣賞他演出：「佢十幾年前喺銅鑼灣街頭第一二個騷，個魔術將自己升高喺半空中，已經支持佢嘅活動。」Toby笑言以前已經與Louis多次合作，不敢在重要時刻搞破壞，更透露最享受觀看甄澤權表演近距離魔術：「如果佢好清醒就叫極都唔肯變，飲多咗少少就好主動咁變。（飲酒都沒有破綻？）毫無破綻！同埋佢好專業，手上隨時都有一兩樣魔術，可能用自己戴嘅戒指就變到。」續指有一次酒局玩卡牌遊戲，踢爆甄澤權竟然洗牌疊：「佢將四隻二即係陪飲員洗晒上頂，仲好紳士咁請大家抽先，當時尹詩沛不停抽到、做咗全晚陪飲員！」陳庭欣亦透露，甄澤權曾到澳門賭場表演，於貴賓室休息時有一大班保安衝入房緊張地搬走籌碼：「佢哋好緊張攞走兩組籌碼，怕佢識隔空取物！」

蔣家旻離巢後台灣香港兩邊飛

同為嘉賓觀眾的蔣家旻離巢無綫後甚少在香港現身，透露經常在台灣生活：「因為老公喺台灣有公司好多年，所以定期一個月返台灣一次，有時我都會跟住去。」表示除台灣以外，亦會隨丈夫飛到日本、亞洲各地工作。蔣家旻透露在TVB節目曾與甄澤權合作，更投訴被魔術大整蠱：「佢有一次話喺我隻手變嘢出嚟，點知變咗隻蜘蛛，嚇到我黐線！（真蜘蛛？）假嘅，但識郁！自此之後我都有陰影。」但笑指Louis承諾今次表演不會牽涉任何昆蟲，自己才答應出席支持。