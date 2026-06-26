梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇

1989年香港小姐季軍梁佩瑚近年淡出幕前，自2016年與內蒙古地產富商郭雲飛結婚後，經常穿梭香港、內地及北美等地。近日，她現身好友李婉華的YouTube頻道直播，大談在溫哥華、香港、珠海與深圳等地的生活近況，並解開當年考獲法律學位卻未有執業的原因。

梁佩瑚讚溫哥華宜居自爆要慳錢

梁佩瑚與李婉華在節目中於美食廣場會面，大嘆西多士、乾炒牛河等高熱量港式美食，兩位凍齡女星未見戒口。面對全球經濟不景氣，梁佩瑚坦言現時消費態度是「應慳則慳」。

李婉華在直播中慨嘆身邊不少朋友回流香港，令她感到孤單，近來梁佩瑚回加拿大生活，又可跟對方多約會見面。梁佩瑚表示自己依然鍾情溫哥華，認為當地生活舒適，是尋找愛情小說靈感的好地方。她比較了美國與溫哥華的生活，指出雖然美國收入較高，但消費同樣高昂；相反溫哥華的物價與收入比例相對合理，且出入方便、美食繁多。她亦提到今次回溫哥華感覺比以往寧靜，昔日列治文（Richmond）的塞車盛況已不復見。

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梁佩瑚進軍內地短劇市場

身兼演員、作家及編劇的梁佩瑚，近年積極在內地發展。她透露近期正將自己的小說作品改編成內地短劇，擔任編劇一職。她觀察到內地影視市場對專業人才（如化妝師及幕後人員）有龐大需求，許多舊同事在內地發展良好。她以「真金不怕紅爐火」鼓勵有意移居外地或北上的港人，認為只要具備真材實料便不愁工作。比較各地生活，她形容深圳繁華貼近香港，而珠海則舒適且物價相宜。

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梁佩瑚揭放棄律師之路原因

梁佩瑚是圈中著名的高學歷港姐，曾先後考取香港大學法律研究文憑、法學專業證書及倫敦大學法律系學士。然而，她最終並未投身法律界。

她在訪問中笑言，當初選讀法律全因受TVB劇集《壹號皇庭》影響，被劇中律師伸張正義的形象吸引。但她後來發現現實與理想存在落差，她解釋，律師的職業操守要求「永遠為客戶的最佳利益行事」，這意味著即使明知客戶有錯也必須為其辯護，這與她黑白分明的價值觀產生衝突。她表示：「其實我可以去做買賣樓宇嗰啲咪算囉，但嗰啲……又冇乜意思，唔似《壹號皇庭》呀嘛！鄧特希真係呃到好多法律系學生呀，哈哈哈！」

梁佩瑚透露當年曾投考律政司（DOJ），但未獲面試機會，加上抗拒處理樓宇買賣等刻板工作，以及難以承受上庭前的龐大準備壓力，最終決定放棄執業。她表示不後悔這個決定，寧願選擇當作家，享受隨心所欲掌握自己創作世界的自由。

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