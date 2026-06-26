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「人體爆炸」雷凱欣轉行揸的士 自稱新手網民排隊Call車求搭 息影做少奶擁驚人名牌收藏

影視圈
更新時間：15:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-26 HKT

42歲的雷凱欣憑三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名，但自從她結婚並於2017年誕下兒子Jax後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子。當外界以為她會繼續享受少奶奶生活時，雷凱欣近日卻在社交平台上傳了一段令人驚喜的影片，只見她戴著紫色鴨舌帽和太陽眼鏡，打扮樸素，手握方向盤在路上行駛，原來她已成功考取的士牌，正式轉行成為一位的士司機，與昔日的性感形象形成巨大反差，引起網民熱烈討論。

雷凱欣身材變得清減

雷凱欣當年憑著火辣身材在影壇迅速竄紅，本有機會更上一層樓，但她在認識了經營小巴及的士生意的富二代陳智聰後，雷凱欣便逐漸淡出幕前，她曾在社交平台分享自己從小就立志成為家庭主婦，對兒子更是寸步不離，盡顯母愛。淡出多年，她的外貌未有太大改變，身材反而因勤練瑜珈而變得更加清減。

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雷凱欣轉當的士司機稱新手上路

雷凱欣雖然已為人母，似乎仍有重返幕前的想法，她近年積極轉型，不僅考獲瑜珈導師牌，更不時在社交平台分享運動影片，大方展示fit爆身材。去年她貼出《的士司機職前課程》的筆記，寫下「8小時後又8小時，唔知我pass唔pass呢？」的文字，暗示自己正為新事業鋪路。如今揸的士影片一出，證實她已成功考牌，但她自稱新手上路，估計入行不久，不少粉絲都驚訝表示：「仲諗緊這個的士司機咁靚女，即刻望一望個id」，大讚她是美女司機。

網民搶住Call雷凱欣的士

雷凱欣的影片引來大量網民留言互動，不少人都勾起了對她當年經典作品的回憶。有網民開玩笑說：「好想坐極樂老人車」、「見到你驚爆炸，有陰影」、「相試人體爆炸」，雷凱欣則幽默回應：「咁就上新聞啦！」面對有網民以為她在拍戲的提問，她也大方表示：「拍戲可以搵我」，可見她對演藝工作仍抱持開放態度。

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